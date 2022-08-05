По каким каналам жители Эстонии ищут работу?

В ходе опроса, проведенного в марте и апреле 2022 года, были изучены предпочтения наемных работников при поиске работы и выявлены основные каналы, используемые для получения информации о вакансиях.

В качестве наиболее предпочитаемого канала поиска работы был выбран портал CVKeskus.ee, на котором информацию о вакансиях ищут две трети (67 %) работников.

По данным Kantar Emor, на втором по предпочтительности месте находятся знакомые, друзья и родственники, у которых о возможностях работы узнают 48 % работников, а на третьем месте – портал поиска работы CV Online (CV.ee), где информацию о вакансиях ищут 43 % респондентов.

Чуть менее четверти респондентов (24 %) отметили, что ищут информацию на корпоративных страницах в социальных сетях (Facebook, LinkedIn), 17 % – в газетах и журналах, 15 % – на веб-сайтах компаний, 13 % – в LinkedIn, 8 % работников обращаются напрямую к специалистам по подбору персонала, а 3 % – получают информацию о вакансиях из приложений наподобие MeetFrank.

По каким каналам ищет работу молодежь?

Недавний опрос, проведенный компанией Kantar Emor, показал, что почти три четверти молодых людей (73 %) ищут информацию о вакансиях на портале поиска работы CVKeskus.ee. На втором месте у молодежи, выходящей на рынок труда, находятся знакомые, друзья и родственники, у которых информацию о вакансиях узнают 52 % молодых людей, а на третьем месте – портал поиска работы CV Online (CV.ee) и корпоративные каналы в социальных сетях, где информацию о вакансиях ищут 48 % респондентов.

38 % молодых людей ищут информацию о возможностях работы на веб-страницах компаний, 37 % – в LinkedIn, 15 % – напрямую у специалистов по подбору персонала, 10 % – в приложениях наподобие MeetFrank, и только 4 % – в журналах и газетах, то есть при поиске работы молодежь отдает предпочтение онлайн-каналам.

В опросе, проведенном компанией Kantar Emor среди наемных работников, приняли участие 2310 человек, а это значит, что точность результатов составляет ±2 %. В опросе по картированию предпочтений молодых людей участвовали 819 студентов, что означает точность результатов ±3 %. Чтобы выяснить предпочтения молодежи, был проведен опрос среди студентов Таллиннского технического университета, Тартуского университета, Таллиннского университета, Университета естественных наук, Таллиннской высшей технической школы, EBS и Эстонской высшей школы предпринимательства Mainor. В опросе приняли участие выходящие на рынок труда молодые люди, учащиеся в высших прикладных школах и университетах на технических специальностях, а также специальностях по естествознанию, экономике и управлению. Среди респондентов представлены студенты дипломного обучения, бакалавриата и магистратуры.