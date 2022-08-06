Адвокат поясняет: три важнейших изменения в Законе о трудовом договоре(34)
Поправки к Закону о трудовом договоре, вступившие в силу в августе, улучшают защиту работников в трудовых отношениях и возлагают на работодателей более строгие обязательства по информированию сотрудников. Адвокат бюро Hedman поясняет, что изменится для работников и работодателей.
По словам адвоката бюро Hedman Андреса Киви, вступившие в силу в начале месяца поправки к Закону о трудовых договорах обеспечивают лучшую защиту работников. „Новая редакция не несет принципиальных изменений, однако обновленный закон помогает обеспечить информирование работников о важных условиях труда на самой ранней стадии трудовых отношений. Защиту работников также повышают и установление принципа запрета неблагоприятного обращения и право работника требовать подходящие условия труда“, — отметил Киви.
Первое важное изменение касается обязанности работодателя информировать работника об условиях труда. Обновлённый закон предусматривает перечень дополнительной информации, о чём работника необходимо проинформировать перед началом трудовых отношений. Если раньше такими данными были в основном условия труда, такие как, например, описание рабочих обязанностей, оплата труда, место работы, продолжительность отпуска и т. д., то теперь обязанность информирования распространяется и такие вопросы как предоставляемое работодателем обучение, продолжительность испытательного срока, также в перечень добавлены формальное требование о расторжении трудового договора и обязанность работодателя обосновать расторжение.
„Среди других, внимания достойно нововведение, согласно которому работники должны быть проинформированы об уплаченных и удержанных работодателем платежах и налогах, а также об их администраторе, которым является Налогово-таможенный департамент. Работник также должен быть проинформирован о связанной с выплатами защитой“, — сказал Киви и добавил, что, например, в отношении подоходного налога достаточно пояснить, что подоходный налог финансирует управленческую деятельность государства и местного самоуправления. Адвокат подчеркнул, что работодателям необходимо незамедлительно заняться дополнением трудовых договоров или подготовкой уведомительных документов.
Еще одним важным изменением является то, что закон дает работнику право требовать подходящие условия труда.
„Прежде всего, это право на трудоустройство на основе бессрочного трудового договора или на условиях полной занятости. Также у работника появилось право требовать условия труда, обоснованных спецификой трудовых отношений“, — пояснил Киви. При получении запроса работодатель должен проанализировать, разумно ли соответствуют запросы работника интересам предприятия, и на основании этого согласиться с ними или мотивированно отказать в их удовлетворении.
Пересмотренный Закон о трудовом договоре также устанавливает принцип, согласно которому работник не может подвергаться дискриминации за то, что он опирается на свои права, обращает внимание работодателя на нарушения или поддерживает другого работника в защите его прав, например, выступая в качестве свидетеля в трудовом споре. Все сотрудники в равной степени защищены от неблагоприятного обращения, и работнику не обязательно иметь для какие-либо особые характеристики, такие как пол, возраст или цвет кожи, чтобы получить большую защиту.
„Если работодатель все же дискриминирует работника — например, расторгает трудовой договор с свидетелем в трудовом споре, то такое расторжение незаконно и работник может оспорить его в суде или в комиссии по трудовым спорам“, — указал в качестве примера адвокат.