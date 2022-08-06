Адвокат поясняет: три важнейших изменения в Законе о трудовом договоре

По словам адвоката бюро Hedman Андреса Киви, вступившие в силу в начале месяца поправки к Закону о трудовых договорах обеспечивают лучшую защиту работников. „Новая редакция не несет принципиальных изменений, однако обновленный закон помогает обеспечить информирование работников о важных условиях труда на самой ранней стадии трудовых отношений. Защиту работников также повышают и установление принципа запрета неблагоприятного обращения и право работника требовать подходящие условия труда“, — отметил Киви.

Первое важное изменение касается обязанности работодателя информировать работника об условиях труда. Обновлённый закон предусматривает перечень дополнительной информации, о чём работника необходимо проинформировать перед началом трудовых отношений. Если раньше такими данными были в основном условия труда, такие как, например, описание рабочих обязанностей, оплата труда, место работы, продолжительность отпуска и т. д., то теперь обязанность информирования распространяется и такие вопросы как предоставляемое работодателем обучение, продолжительность испытательного срока, также в перечень добавлены формальное требование о расторжении трудового договора и обязанность работодателя обосновать расторжение.

„Среди других, внимания достойно нововведение, согласно которому работники должны быть проинформированы об уплаченных и удержанных работодателем платежах и налогах, а также об их администраторе, которым является Налогово-таможенный департамент. Работник также должен быть проинформирован о связанной с выплатами защитой“, — сказал Киви и добавил, что, например, в отношении подоходного налога достаточно пояснить, что подоходный налог финансирует управленческую деятельность государства и местного самоуправления. Адвокат подчеркнул, что работодателям необходимо незамедлительно заняться дополнением трудовых договоров или подготовкой уведомительных документов.

Еще одним важным изменением является то, что закон дает работнику право требовать подходящие условия труда.