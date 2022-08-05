Юри Ратас выступает за размещение памятника-танка в музее: „ему не место в общественном месте“

„Понятно, что танк — это орудие войны и убийства. Он не подходит для публичного пространства и должен быть оттуда убран“, — сказал Delfi Юри Ратас (Центристская партия). На момент интервью Ратас не мог порекомендовать, куда конкретно нужно увезти танк, но отметил, что подходящим местом мог бы быть музей.

Ратас подчеркнул, что в сложившейся ситуации важен диалог между правительством и Нарвой. По его словам, местные центристы могли бы внести свой вклад в решение проблемы памятника посредством диалога с государством.

„Организовано обращение к правительству“, — рассказал он о происходящем в Нарвском городском собрании. „Этот диалог стоит поддерживать“.

Ратас заявил на фоне сказанного Катри Райк (о распространившмся среди нарвитян призыве, например, осквернить немецкие воинские захоронения), что в настоящий момент любой дополнительный источник напряженности делает ситуацию более опасной.

„Сеять любую напряженность очень опасно. Все мы понимаем, что сегодняшняя ситуация должна быть урегулирована с насколько это возможно меньшим напряжением. Я считаю, что все осознают эту ответственность“, - сказал он.

Посетит ли сам Ратас Нарву?

„Если нужно, поеду“, — ответил Ратас. Что должно произойти, чтобы такая потребность проявилась? „Когда необходимо будет разрядить обстановку“, - ответил председатель Рийгикогу. А как понять, что ситуация накалилась? В данный момент Ратас по этому поводу ничего сказать не смог.