05.08.2022, 14:07
ФОТО | В Нарве у памятника „Танк Т-34“ люди зажигают свечи(52)
ФОТО: | Ekspress Meedia
У нарвского танка-памятника в пятницу днем по состоянию на 13:00 было порядка 20 человек. Люди продолжают нести к монументы цветы и зажигать свечи. Обстановка по-прежнему спокойная, дежурство около памятника не прекращается.
В непосредственной близости от монумента были установлены временные дорожные знаки запрещающие остановку машин на обочине дороги. В среду на обочине были припаркованы десятки машин, около памятника собралось множество людей.
Некоторые водители, которые проезжают мимо памятника, сигналят. В течение получаса звуковой сигнал подали порядка 10 проезжающих водителей.