Жара уходит: на выходных погода начнет ухудшаться

В пятницу днем - небольшая облачность, без осадков. К вечеру на островах облачность уплотнится, местами возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер преимущественно южный, юго-восточный 4-10, на западном побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 25..29, на наветренном побережье до 23°С.

Суббота, 06.08:

Ночью: Небольшая облачность. После полуночи, начиная с островов, облачность уплотнится и начнётся дождь, утром зона осадков распространится на западное побережье Эстонии, возможна гроза. Ветер южный, юго-восточный 3-9, на побережье порывами 13 м/с, после полуночи, начиная с островов, ветер повернёт к западному и юго-западному. Температура воздуха 17..22°С.

Днем: На островах запада Эстонии облачность незначительная, погода без осадков. В материковой части облачно с прояснениями, пройдёт кратковременный дождь и гроза, местами возможны сильные осадки. Во второй половине дня зона осадков переместится с центральных и восточных районов Эстонии за Чудское озеро и вслед за этим небо прояснится. Ветер повернёт постепенно повсеместно к юго-западному, западному 5-10, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 18..23, на востоке Эстонии до полудня местами 26°С.