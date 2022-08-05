Жара уходит: на выходных погода начнет ухудшаться
В пятницу днем - небольшая облачность, без осадков. К вечеру на островах облачность уплотнится, местами возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер преимущественно южный, юго-восточный 4-10, на западном побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 25..29, на наветренном побережье до 23°С.
Суббота, 06.08:
Ночью: Небольшая облачность. После полуночи, начиная с островов, облачность уплотнится и начнётся дождь, утром зона осадков распространится на западное побережье Эстонии, возможна гроза. Ветер южный, юго-восточный 3-9, на побережье порывами 13 м/с, после полуночи, начиная с островов, ветер повернёт к западному и юго-западному. Температура воздуха 17..22°С.
Днем: На островах запада Эстонии облачность незначительная, погода без осадков. В материковой части облачно с прояснениями, пройдёт кратковременный дождь и гроза, местами возможны сильные осадки. Во второй половине дня зона осадков переместится с центральных и восточных районов Эстонии за Чудское озеро и вслед за этим небо прояснится. Ветер повернёт постепенно повсеместно к юго-западному, западному 5-10, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 18..23, на востоке Эстонии до полудня местами 26°С.
Воскресенье, 07.08:
Ночью: В основном ясная и сухая погода. Ветер западный, юго-западный 4-10, на северном побережье порывы 15 м/с, после полуночи ослабеет. Температура воздуха 8..13, на наветренном побережье до 16°C.
Днем: Небольшая и переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 5-11 м/с. Температура воздуха 18..22°C.
Понедельник, 08.08:
Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь. Ветер преимущественно западной четверти 3-9 м/с. Температура воздуха 8..13, на побережье до 17°C.
Днем: Небольшая и переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Вечером облачность поредеет и вероятность осадков станет незначительной. В первой половине дня ветер южной четверти, во второй половине дня - западной четверти 2-7 м/с. Температура воздуха 17..22°C.
Вторник, 09.08:
Ночью: В основном ясная и сухая погода. Ветер преимущественно северной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 8..13, на побережье до 17°C.
Днем: Ясно или малооблачно. На востоке Эстонии местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер северной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 18..23°C.