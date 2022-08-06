Будьте бдительны! В Пирита участились кражи и взломы в жилых зданиях

„В ходе делопроизводства начал вырисовываться круг подозреваемых, но мы продолжаем активно вести расследование, прорабатываем записи камер видеонаблюдения и собираем показания свидетелей, чтобы при первой возможности задержать воров“, – сказал руководитель службы Пыхьяской префектуры по борьбе с тяжелыми преступлениями Вячеслав Миленин.

„На основании данных случаев нет оснований предполагать, что воры могут представлять для людей физическую опасность“, – отметил Миленин. При этом он добавил, что, застав воров на месте преступления, не стоит рисковать и самостоятельно задерживать их – следует при первой возможности информировать об инциденте полицию.

Миленин напоминает, что если владелец дома забывает запереть двери или оставляет окна открытыми – пусть даже на проветривание, – то для воров полдела уже сделано. Также злоумышленников привлекает все ценное, оставленное на видном месте, например, на террасе или подоконнике.

„Недавно произошел случай, когда вор пытался среди ночи взломать в многоквартирном доме окно, открытое на проветривание. К счастью, хозяин квартиры проснулся на шум, преступник испугался и убежал. Однако очевидно, что этот испуг не помешает ему проникнуть в какой-нибудь другой дом“, – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

Миленин напомнил, что воры любят действовать незаметно, поэтому стоит прибегнуть ко всем мерам, которые помогут отпугнуть злоумышленников: замки, освещение, сигнализация и камеры. „Если в районе живут надежные люди и есть активная община, присоединитесь к программе соседского дозора“, – посоветовал он.

„В последнее время много взломов совершается не только в жилых домах, но и на бизнес-объектах. Так что советуем всем быть осторожными“, – добавил Тууль.