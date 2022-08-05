Яак Аавиксоо: предупредить общественность о переносе танка — не лучший вариант

„Видимо, дело дошло уже до того, что чем раньше, тем лучше. На этой неделе или нет, но обязательно нужно убрать его до конца этого лета“, - сказал Яак Аавиксоо в утренней программе Vikerraadio.

По словам Аавиксоо, лучшим решением было бы, если бы депутаты горсобрания Нарвы сами поняли, что демонтаж в нынешней ситуации неизбежен – нужно отпустить историю, за которую они сейчас цепляются, и начать вместе строить будущее. По словам Аавиксоо, обсуждения на уровне государства и горсобрания могут состояться не позднее следующей недели.

Аавиксоо, при участии которого тогдашнее правительство тайно, без предварительного уведомления, ночью 27 апреля 2007 года организовало демонтаж Бронзового солдата (тем самым вызвав беспорядки), посчитал, что с заблаговременным уведомлением общественности могут быть связаны определенные риски.

„Если мы будем уверены, что эти риски — возможные провокации и прочие неприятности — снижены, то можно общественность и предупредить. Но организовывать какое-то специальное мероприятие с предварительным уведомлением, приглашением прессы и всем остальным — по моему мнению, не лучший вариант“, — сказал Аавиксоо.

Кроме того, Аавиксоо не считает целесообразным после демонтажа передавать танк России, чтобы его можно было поставить в Ивангороде, направив пушку в сторону Эстонии.