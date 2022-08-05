„Отсутствие права на получение ВНЖ разрушит мою жизнь“. Российский студент-бизнесмен вынужден покинуть Эстонию из-за санкций

Теперь немного о причинах и последствиях. Ни для кого не является секретом, что послужило причиной принятия этих постановлений и какие цели заявлены. Парадокс только в том, что на практике пострадают от этого те, кто задолго до начала войны сознательно уехал из России, прекрасно сознавая, куда движется страна после 2014 года. Нам говорят о том, что принятое постановление убережет страну от потенциальных нелояльных лиц. Но ведь мое отношение к устройству жизни в Эстонии, где я прожил, проработал и проучился почти три года, – это и есть лояльность. Именно лояльные бизнесмены не нарушают законов, учат язык, используют возможности страны (например, государственные услуги, электронные сервисы), инвестируют средства в комфортную бизнес-среду, способствуя ее улучшению и развитию. Забавно, что именно потенциальное возвращение в Россию де-факто принудит меня формально стать нелояльным. Например, после утраты права управления банковскими счетами в Эстонии, мне придется выводить в Россию свои активы, так как больше их деть мне будет просто некуда. Другой важный момент – поддержка Украины. Я не считаю нужным расписывать все в деталях, это не совсем корректно да и не очень безопасно в свете моих дальнейших перспектив. Но проведение тематических мероприятий, финансовая поддержка беженцев и переводы в соответствующие фонды, развитие сотрудничества с украинскими компаниями и закупки товаров в Украине — это все не просто было и есть, это стало для меня важным направлением работы.