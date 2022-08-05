„Отсутствие права на получение ВНЖ разрушит мою жизнь“. Российский студент-бизнесмен вынужден покинуть Эстонию из-за санкций
Гражданин России Андрей закончил бакалавриат в Эстонии и даже успел поступить в магистратуру университета Майнор. Однако вид на жительство, чтобы приступить к учебе, Андрею выдавать отказываются - на программу магистратуры его зачислили в конце июня, но из-за очередей в ДПП записаться на получение новых документов удалось только на 29 июля. На следующий день было прияно постановление, на основании которого Андрею отказывали в документе и, соответственно, в возможности получить образование. Вот что он рассказывает о своей ситуации.
Летом 2019 года я поступил в Эстонский университет предпринимательства Майнор, к учебе приступил с 1 сентября. Моя специальность - Управление бизнесом, направление - Управление финансами. Срок обучения по программе подготовки бакалавра на этой специальности 3 года.
Я знал, что Эстония активно привлекает иностранных специалистов, а также ведет работу с зарубежными абитуриентами. Понятны и интересны мне были и перспективы. Для меня был очевиден посыл, что экономика страны нуждается в активных людях, способных закрыть нехватку персонала в определенных областях, а также создавать новые предприятия и рабочие места. Электронное резидентство, специальности для иностранцев в вузах, программы получения вида на жительство по бизнесу, — все это свидетельствовало о том, что Эстония заинтересована во мне. Получение высшего образования с близкими перспективами открытия бизнеса и трудоустройства стали моей целью.
Примерно через год после переезда мы с друзьями открыли собственную фирму, работающую в области общепита. Формально у нас четыре собственника с равными долями, но все финансовые вложения делал я (к настоящему моменту сумма инвестиций составила более 40000 евро), остальные вкладывались идеями и ежедневным трудом. На мне также были все финансовые вопросы и взаимодействие с контрагентами и госорганами, поскольку я получал профильное образование, мне это было интересно и более понятно, чем остальным. Сейчас компания активно развивается, появились новые наемные работники, мы занимаемся поставками крафтового пива, в том числе из Украины и Чехии, планируем выходить на рынок Финляндии. Наш проект во многом уникален. Благодаря разработанной концепции мы успешно пережили два локдауна, сохранили бизнес, когда другие бары и рестораны запрашивали поддержку у государства, но все равно закрывались.
Также я открыл в Эстонии и вторую компанию, которая ведет международную инвестиционную деятельность, получая доход от торговли ценными бумагами и производными финансовыми инструментами. В этой компании я трудоустроен и являюсь собственником с долей 100%.
Важно заметить, что все инвестированные в бизнес деньги я заработал, находясь в Эстонии, а не привез их с собой из России. Конечно, у меня были сбережения на момент переезда, но это кратно меньшие суммы. Возможность развивать оба бизнеса, эффективно управлять ими и инвестировать в них дополнительные средства для развития мне дали именно эстонская бизнес-среда и законодательство, которые направлены на привлечение в страну и финансовых потоков, и людей, умеющих ими эффективно управлять.
Мое отношение к устройству жизни в Эстонии, где я прожил почти три года, – это и есть лояльность
Далее моя история перестает быть радостной, а перспективы становятся предельно туманными. Начиная с апреля 2022 года в соответствии с введенными санкциями я как гражданин России потерял право ходатайствовать о виде на жительство по работе и как собственник бизнеса. Обидно то, что до этой даты я имел такое право, так как были выполнены все требования по инвестированному капиталу и сроку ведения хозяйственной деятельности обеих фирм. Впрочем, я рассчитывал продолжить получать экономическое образование, закончить бакалавриат и поступить в магистратуру. Эта возможность весной 2022 года все еще сохранялась. В конце июня я был зачислен на программу магистратуры в университете Майнор, но из-за очередей в ДПП записаться на получение новых документов удалось только на 29 июля.
30 июля был опубликован текст постановления, которое полностью лишило меня шансов на получение вида на жительство. В настоящий момент официального ответа от полиции у меня еще нет, но, обратившись на горячую линию и электронную почту поддержки по вопросам миграции, я получил заверение, что с почти стопроцентной вероятностью мне будет отказано.
Здесь можно подвести некий промежуточный итог. В экономику Эстонии привлечено несколько сотен тысяч евро, созданы новые рабочие места, были планы открытия собственного производства в дополнение к уже работающему в реальном секторе бизнесу, в который также вложены десятки тысяч евро. На этом фоне говорить о средствах, которые были заплачены за обучение (которое, кстати, теперь нет фактической возможности полноценно закончить), вероятно, излишне. Государственный язык за неполные три года выучен на категорию А2, что я считаю неплохим результатом для экспата, который управляет двумя бизнесами и параллельно учится.
Теперь немного о причинах и последствиях. Ни для кого не является секретом, что послужило причиной принятия этих постановлений и какие цели заявлены. Парадокс только в том, что на практике пострадают от этого те, кто задолго до начала войны сознательно уехал из России, прекрасно сознавая, куда движется страна после 2014 года. Нам говорят о том, что принятое постановление убережет страну от потенциальных нелояльных лиц. Но ведь мое отношение к устройству жизни в Эстонии, где я прожил, проработал и проучился почти три года, – это и есть лояльность. Именно лояльные бизнесмены не нарушают законов, учат язык, используют возможности страны (например, государственные услуги, электронные сервисы), инвестируют средства в комфортную бизнес-среду, способствуя ее улучшению и развитию. Забавно, что именно потенциальное возвращение в Россию де-факто принудит меня формально стать нелояльным. Например, после утраты права управления банковскими счетами в Эстонии, мне придется выводить в Россию свои активы, так как больше их деть мне будет просто некуда. Другой важный момент – поддержка Украины. Я не считаю нужным расписывать все в деталях, это не совсем корректно да и не очень безопасно в свете моих дальнейших перспектив. Но проведение тематических мероприятий, финансовая поддержка беженцев и переводы в соответствующие фонды, развитие сотрудничества с украинскими компаниями и закупки товаров в Украине — это все не просто было и есть, это стало для меня важным направлением работы.
Подведем итог. Безо всяких преувеличений, отсутствие права на получение ВНЖ разрушит жизнь, которую я строил три года в Эстонии. Я потеряю вложенные средства, возможность получения дальнейшего дохода, какие-либо перспективы на нормальную жизнь. Удаленно управлять бизнесом в Эстонии у меня не получится, россиянам теперь не выдают даже Э-резидентство, а это значит, что скоро я утрачу право цифровой подписи документов. Кому это сыграет на руку и как отразится на всей бизнес-среде в стране, думаю, вопросы риторические.