Зафиксированная государством цена на электроэнергию будет выше, чем предлагалось до сих пор. У главы Eesti Energia есть решение

Напротив, отказ от долгосрочных соглашений увеличил бы прибыль Eesti Energia. Обычно в таких контрактах цена фиксируется ниже текущей рыночной. Расторжение подобных договоров высвободило бы для Eesti Energia объем электричества, которое можно было бы продать на рынке по более высокой цене. „Пока высвобождаемую по договорам электроэнергию можно продавать по более высокой цене, штрафов не будет“, - уверяет Суттер.

С другой стороны, Суттер считает, что в большинстве случаев клиенты не хотят отказываться от долгосрочного договора. По его словам, какие бы предложения ни будут поступать, они окажутся хуже, чем те, что у клиентов с долгосрочными контрактами. „Клиенты не заинтересованы в расторжении договоров“, — настаивает он.