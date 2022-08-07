Зафиксированная государством цена на электроэнергию будет выше, чем предлагалось до сих пор. У главы Eesti Energia есть решение(23)
Eesti Energia не будет взимать штрафы с тех, кто отказывается от долгосрочных договоров.
Цена электроэнергии, регулируемая государством, будет выше, чем предлагают долгосрочные фиксированные пакеты электроэнергии.
Также есть решение для предприятий.
Eesti Energia не хочет брать новых клиентов универсального обслуживания, а предложит их предприятиям, занимающихся сетевым распределением электроэнергии.
Глава Eesti Energia Хандо Суттер подтверждает, что у энергетической компании нет оснований требовать неустойки с тех, кто отказывается от долгосрочных договоров на электроэнергию с фиксированной ценой. Штрафы необходимы, если отказ от договоров причиняет убытки продавцу электроэнергии. Однако в настоящее время ситуация на рынке обратная, - пишет Ärileht.
Напротив, отказ от долгосрочных соглашений увеличил бы прибыль Eesti Energia. Обычно в таких контрактах цена фиксируется ниже текущей рыночной. Расторжение подобных договоров высвободило бы для Eesti Energia объем электричества, которое можно было бы продать на рынке по более высокой цене. „Пока высвобождаемую по договорам электроэнергию можно продавать по более высокой цене, штрафов не будет“, - уверяет Суттер.