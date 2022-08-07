07.08.2022, 09:01
Скандально известный финский бизнесмен продал свой эстонский бизнес(14)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Компания Brave Capital, которая недавно сообщила о завершении масштабного строительства жилого района Вескимелдре в Таллинне, с некоторых пор принадлежит только Вельо Кууску, который выкупил ее у своего делового партнера Арто Калеви Аутио, - сообщает Eesti Ekspress.
„В начале 2020 года мы договорились, что я выкуплю его долю, при этом он также вышел из правления Brave“, — пояснил Кууск Eesti Ekspress. Сделки были окончательно завершены к началу 2021 года.