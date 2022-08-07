Скандально известный финский бизнесмен продал свой эстонский бизнес

„В начале 2020 года мы договорились, что я выкуплю его долю, при этом он также вышел из правления Brave“, — пояснил Кууск Eesti Ekspress . Сделки были окончательно завершены к началу 2021 года.

По словам Кууска, причиной разрыва делового партнерства стало прежде всего снижение интереса Арто и финских частных инвесторов, которых он представлял, к инвестированию в Эстонию. Оно началось несколькими годами ранее и привело к окончательному решению пару лет назад. „Арто и стоящие за ним инвесторы начали искать новые рынки, где ожидаемая доходность была бы выше, чем в Эстонии. Насколько мне известно, Арто также прекратил свои частные инвестиции в Эстонии“.