Потребительские цены растут. Смотрите, какие продукты подорожали больше всего

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в сравнении с июлем 2021 года на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем – от общего повышения индекса они составили более 40%. „Поступившее в дома электричество было дороже на 142,9 %, теплоэнергия (отопление) – на 62,7 %, газ – на 235,4 % и твердое топливо – на 80,1 %. Изменения цен на продукты питания и безалкогольные напитки составили пятую часть от общего повышения индекса. Бензин был дороже на 39,1 % и дизельное топливо – на 60,1 %“, – добавила Трасанов.

Из продуктов питания в сравнении с июлем прошлого года более всего подорожали мука и крупы (на 72,3 %), свежая рыба (на 59 %), яйца (на 56,7 %), прочие масла (на 49,5 %), макаронные изделия (43,1 %), а также сахар (на 40,3 %).

По сравнению с июнем на индекс потребительских цен также больше всего повлияли изменения цен, связанные с жильем и продуктами питания. Поступившее в дома электричество было дороже на 15 %, газ – на 22,5 %. Подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков составило пятую часть от общего повышения индекса. Услуги размещения подорожали на 16,5 %. По сравнению с июнем бензин подешевел на 5,2 % и дизельное топливо – на 2,9 %.