EKRE надеется вернуть на место скандальный памятник Лихула

От плана установить памятник на кладбище Лихула, где он изначально находился, отказались, поскольку три года назад волостное собрание Ляэнеранна не дало соответствующего разрешения.

„Пусть не кладбище, хорошо. Возможно, для памятника есть даже более почетное место, например, в парке. Идея в том, чтобы парк стал местом для нескольких монументов“, — сказал на этой неделе Lääne Elu глава фракции EKRE в волостном собрании Ляэнеранна Меэлис Малк.

Также SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks установит в парке памятный монумент, посвященный экс-мэру Лихула Тийту Мадиссону, созданный скульптором Паулем Мяндом. Камень также будет открыт 2 сентября, в годовщину перемещения памятника Лихула.

В парке Лихула уже есть памятник героям Освободительной войны.

Памятник с достойной историей

Монумент Лихула, созданный в честь эстонцев, сражавшихся в составе немецкой армии против Красной армии во Второй мировой войне, является одним из самых скандальных памятников в истории Эстонии.

Мемориал сначала был установлен в Пярну, но из-за скандала его быстро сняли. Тийт Мадиссон, бывший в то время мэром Лихула, организовал его размещение на кладбище Лихула.

Мемориал стал по-настоящему известен, когда 2 сентября 2004 года правительство Юхана Партса организовало его демонтаж . Вывоз проходил под покровом ночи, а когда против этого выступили жители Лихула, между ними и полицией возник конфликт. Затем статуя была перевезена из Лихула в Лагеди, где и была торжественно открыта 15 октября 2005 года.

На мемориале изображен мужчина в немецкой форме времен Второй мировой войны с автоматом на груди. Прилагается текст: „Эстонским мужчинам, боровшимся за восстановление Эстонии и против большевизма в 1940-1945 гг.“.