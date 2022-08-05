В волости Ряпина автомобиль врезался в остановку: 30-летний водитель погиб на месте, пассажиры в больнице(3)
В пятницу рано утром произошло тяжелое ДТП в волости Ряпина, в котором погиб 30-летний мужчина.
Полиция получила сообщение об инциденте около половины четвертого утра. ДТП произошло в поселке Выыпсу в волости Ряпина в Пылвамаа. Согласно первоначальным данным, 30-летний водитель Škoda из-за неверно выбранной скорости не справился с управлением и съехал с дороги в каменную стену автобусной остановки.
Столкновение было настолько сильным, что водитель погиб на месте. Скорая помощь доставила в больницу сидевшего на пассажирском месте 22-летнего мужчину и сидевшую на заднем сидении 26-летнюю женщину.
В месте ДТП была установлена максимально разрешенная скорость в 50 км /ч. Скорость автомобиля на момент ДТП и другие детали инцидента выявит следствие.