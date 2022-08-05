В волости Ряпина автомобиль врезался в остановку: 30-летний водитель погиб на месте, пассажиры в больнице

Полиция получила сообщение об инциденте около половины четвертого утра. ДТП произошло в поселке Выыпсу в волости Ряпина в Пылвамаа. Согласно первоначальным данным, 30-летний водитель Škoda из-за неверно выбранной скорости не справился с управлением и съехал с дороги в каменную стену автобусной остановки.

Столкновение было настолько сильным, что водитель погиб на месте. Скорая помощь доставила в больницу сидевшего на пассажирском месте 22-летнего мужчину и сидевшую на заднем сидении 26-летнюю женщину.

В месте ДТП была установлена максимально разрешенная скорость в 50 км /ч. Скорость автомобиля на момент ДТП и другие детали инцидента выявит следствие.