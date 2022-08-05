ЧП и криминал
05.08.2022, 08:04

В волости Ряпина автомобиль врезался в остановку: 30-летний водитель погиб на месте, пассажиры в больнице

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Küünal
Küünal
ФОТО: Erki Pärnaku | Õhtuleht

В пятницу рано утром произошло тяжелое ДТП в волости Ряпина, в котором погиб 30-летний мужчина.

Полиция получила сообщение об инциденте около половины четвертого утра. ДТП произошло в поселке Выыпсу в волости Ряпина в Пылвамаа. Согласно первоначальным данным, 30-летний водитель Škoda из-за неверно выбранной скорости не справился с управлением и съехал с дороги в каменную стену автобусной остановки.

Столкновение было настолько сильным, что водитель погиб на месте. Скорая помощь доставила в больницу сидевшего на пассажирском месте 22-летнего мужчину и сидевшую на заднем сидении 26-летнюю женщину.

В месте ДТП была установлена максимально разрешенная скорость в 50 км /ч. Скорость автомобиля на момент ДТП и другие детали инцидента выявит следствие.

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