Языковой центр приглашает участвовать в проекте по культурному обмену со студентами Оксфорда и Кембриджа

„По всему миру живет очень много русскоговорящих людей. В связи со сложившейся в мире ситуацией мы бы хотели объединить русскоязычные общины, а также сохранить обучение русскому языку, ведь в первую очередь язык – это наследие культуры“, - отмечает руководитель центра Language Link Наталья Бондарева.

Подобный проект успешно прошел в Таллинне в конце весны этого года, на короткие курсы русского языка в столице собралось более 30 участников из Великобритании. Один из слушателей весеннего курса, Аллистер Аддисон из Университета Сент-Эндрюса, поделился своими впечатлениями о Таллинне: „Я был в восторге от того, насколько счастливым и гостеприимным оказался город. Таллинн чрезвычайно современный: все в образцовом порядке, чисто, а за пределами Старого города есть небоскребы. Особенно меня впечатлили электрические скутеры, на которых передвигаются многие жители. Здесь есть определённая футуристическая атмосфера и я сильно впечатлен тем, чего добилось эстонское общество после распада Советского Союза“.

На данный момент в Таллинн планируют приехать 62 ученика, 16 уже нашли свои таллинские семьи или съемное жилье, а 15 еще находятся в поиске. Жители Таллинна, готовые принять у себя дома студента-участника программы, могут ознакомиться с условиями проекта и подать заявку на сайте: https://www.languagelink.ee/ru/hosts.html.

Language Link сотрудничает с Оксфордским, Кембриджским, Манчестерским и Бирмингемским университетами, а также с Университетским колледжем Лондона, Лондонским университетом королевы Марии, университетами Сент-Эндрюса, Шеффилда, Глазго и Эксетера. Студенты изучают лингвистику, русский язык и литературу, а также перевод на уровне бакалавриата.

Обучать британских студентов языку будут учителя русского языка и литературы из Таллинна, в том числе Лукаш Хвистек, Марина Карбоинова, Илана Файман и Светлана Лях.