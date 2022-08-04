Высылка из России эстонских дипломатов затруднила оказание консульской помощи гражданам ЭР

Пресс-секретарь МИД Эстонии Анна Тислер-Лаврентьев пояснила ERR, что в Москве работников на консульских должностях столько же, сколько и до войны, но из консульств Петербурга и Пскова эстонские дипломаты высланы. В Петербурге раньше работали шесть дипломатов и еще трое - в Пскове.

Тислер-Лаврентьев отметила, что граждане Эстонии также могут обращаться за консульской помощью в дипломатическое представительство любой другой страны-члена ЕС в РФ. Например, в Петербурге можно обращаться в находящиеся там генеральные консульства Финляндии, Швеции, Италии и Германии.

„Может случиться и так, что помощь можно будет получить, только самостоятельно отправившись в эстонское посольство в Москве, потому что расположенные ближе представительства стран-членов ЕС окажутся не способны помочь“, - приводит слова Тислер-Лаврентьев.