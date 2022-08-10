Чтобы интерес иностранных кинопродюсеров к Эстонии не пропадал: правительство вложило в сферу кино дополнительно 3,4 млн евро(2)
Правительство увеличило сумму программы частичного погашения расходов Film Estonia на 3,4 миллиона евро. При этом реализовано принятое весной принципиальное решение об единовременном увеличении объема средств фонда с 2 млн до 5,4 млн евро.
„Основное решение было принято весной под руководством Тийта Терика, а теперь оно стало реальностью под руководством Пирет Хартман“, — пояснил советник отдела коммуникации минкульта Ханнус Лууре.
„Киноискусство является одним из самых эффективных средств культурного диалога, и сегодняшнее решение, несомненно, важно для эстонской киноиндустрии. Интерес к Эстонии со стороны зарубежных кинопродюсеров растет как на дрожжах, и увеличение фонда даст толчок для вывода нашей кинокультуры на международный уровень. Film Estonia поможет создать рабочие места высокого уровня и привлечь в экономику Эстонии еще больше иностранных инвестиций, которые крайне необходимы для преодоления кризиса“, — сказала министр культуры Пирет Хартман.
Законопроект был представлен Министерством финансов совместно с Министерством культуры.
Программы частичного покрытия расходов подобные Film Estonia, являются наиболее распространенным в мире автоматическим механизмом, привлекающим иностранные инвестиции в страну и возрождающим местный туризм, киноиндустрию и экономику. Средства на единовременное увеличение финансирования программы были выделены из правительственного резерва.