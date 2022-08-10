Чтобы интерес иностранных кинопродюсеров к Эстонии не пропадал: правительство вложило в сферу кино дополнительно 3,4 млн евро

„Основное решение было принято весной под руководством Тийта Терика, а теперь оно стало реальностью под руководством Пирет Хартман “, — пояснил советник отдела коммуникации минкульта Ханнус Лууре.

„Киноискусство является одним из самых эффективных средств культурного диалога, и сегодняшнее решение, несомненно, важно для эстонской киноиндустрии. Интерес к Эстонии со стороны зарубежных кинопродюсеров растет как на дрожжах, и увеличение фонда даст толчок для вывода нашей кинокультуры на международный уровень. Film Estonia поможет создать рабочие места высокого уровня и привлечь в экономику Эстонии еще больше иностранных инвестиций, которые крайне необходимы для преодоления кризиса“, — сказала министр культуры Пирет Хартман.