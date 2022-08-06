Чтобы меньше использовать русский: украинки с нуля выучили эстонский язык на уровень А1 за месяц
О том, что эстонский язык сложный и выучить его трудно, говорят очень многие. Однако героини этой публикации не испугались. Эти женщины выучили совершенно незнакомый им язык на уровень А1 за месяц и теперь даже используют его иногда в жизни. Многие ли могут таким похвастаться?
„Язык - одна из немногих вещей, которые мы можем сделать в знак уважения к этой стране“
Галина приехала из Кировоградской области в марте, в апреле получила временную защиту, а в мае у нее начались интенсивные курсы эстонского от Фонда интеграции в Доме эстонского языка. Галина - преподаватель, приехав в Эстонию она продолжила работать по профессии в Tallinna Mahtra Põhikool - занималась с украинскими детьми.
„Мы месяц изучали программу уровня А1, - рассказывает Галина. - Занятия у нас были четыре дня в неделю по три часа. После этого мы сдали язык на А1. Изначально мы ждали, что нам вручат какие-нибудь дипломы, но Эстония - дигитальное государство все-таки, извещение о том, что мы успешно прошли курс А1, пришло в личный кабинет. В группе нас было 9 человек, и когда вчера открылся доступ к регистрации на уровень А2, семь человек зарегистрировались сразу. С сентября мы будем изучать А2, на этот раз курс будет не интенсивным, а обычным, 2 раза в неделю“.
„Это - одна из немногих вещей, которые мы можем сделать в знак уважения к этой стране. Ну и еще один момент - мне очень хочется побыстрее выучить язык, чтобы меньше использовать русский. Дома я никогда не разговаривала, мои родители да и все знакомые жители области - тоже. Но я приехала сюда и волей-неволей мне приходится его использовать“.
Еще один аргумент, который в шутку использует Галина, - если удастся выучить такой сложный язык как эстонский, это будет отличная строчка в резюме. “Вот вернусь я в Украину, начну искать работу. Работодатель посмотрит, что среди языков, которые я знаю, есть эстонский и подумает - какой умный и способный человек, это же один из самых сложных языков в мире!“ - смеется женщина.
„Мы в 2014 году тоже думали, что уезжаем на две недели“
Украинка Светлана приехала в Эстонию из города Днепр. Она - учительница, практически сразу по приезду устроилась на работу в Kuusalu Keskkool. Тогда же начала изучать эстонский. „Детям предложили три часа в неделю заниматься эстонским языком, и я ходила с ними вместе - это была инициатива муниципалитета и школы. Потом, в мае, я пошла учить эстонский от Фонда интеграции, на интенсивный курс для учителей - рассказывает Светлана. - Никто не знает, что будет дальше. На тот момент я работала с украинскими детьми. Но что дальше? Хотелось бы, чтобы все это быстрее разрешилось, конечно“.
„Эстонский язык сложный, но не лишенный своей логики. Алфавит понятный, понятно, как читать. Единственное - на слух его сложно воспринимать. Сам курс был очень хороший, спасибо преподавателю и Дому эстонского языка,“ - делится своими впечатлениями женщина. Ее старшая дочь живет в Эстонии уже три года, дошла до изучения ступени В1.
О своей мотивации изучать язык Светлана рассказывает так: „Никто не знает, что будет завтра. А для жизни в Эстонии надо бы диплом подтвердить. Нам дали защиту на год, и мы надеемся, что в течение этого времени все закончится. Но я восемь лет назад вообще уехала из своего дома - я из Луганской области. Мы в 2014 году тоже думали, что уезжаем на две недели. Сейчас же есть ощущение, что быстро это не закончится. Но жизнь продолжается, надо жить дальше!“
„Я магазине уже могу обойтись без русского языка“
Татьяна приехала из Западной Украины в конце февраля. Она признается, что просто испугалась за своих маленьких детей (5 и 2 года) - иначе осталась бы дома, так как там непосредственно военных действий сейчас нет. Однако для того, чтобы обеспечить детям гарантировано безопасное существование, Татьяна уехала с ними в Эстонию. Девушка разговаривает с акцентом, видно, что русский язык для нее непривычный и действительно чужой.
„В конце марта я пошла на работу в детский сад. Язык начала потихоньку учить сама, потому что на работе надо было как-то общаться. На курс я пошла в мае, это было экспресс-обучение. После него я немного начала общаться на эстонском - сейчас могу в магазине обойтись без русского языка“.
Главной моей мотивацией учить язык было то, что он нужен был в работе, - там все на эстонском, я сначала ничего не понимала. Но и хочется, конечно, поскорее перейти с русского на эстонский“.
Татьяна бывала в Эстонии и раньше, думала даже переезжать. Но потом она все-таки вернулась в Украину. Да и обучение эстонскому языку „не задалось“. Теперь же девушка взялась за учебу с новыми силами.
„Я теперь сама беру любой текст и начинаю его читать вслух - и ничего, что большинство слов не понимаю, так я вырабатываю произношение. Потом на курсах мы стали учить слова и правила, дело пошло“, - рассказывает Татьяна.
Вот уже почти полгода мы здесь живем, и самые элементарные слова и понятия нужно знать. Ведь неизвестно, как жизнь повернется. Два года назад мы полгода прожили здесь, в Эстонии. Мой ребенок здесь родился. Потом мы уехали, планировали вернуться, но как-то не получилось. А теперь вот как вышло. Я поняла, что никогда не знаешь, куда забросит тебя жизнь, а язык хуже не сделает: пригодится - хорошо, не пригодится - что ж тут поделать? Тем более, мы же не знаем, когда все это закончится и насколько мы здесь застряли.
Домой, конечно, хотелось бы вернуться. Раньше, два года назад, я думала иначе, а сейчас очень хочется вернуться. В нашем регионе относительно спокойно, но сирены звучат периодически. И непонятно, где и когда может упасть ракета.