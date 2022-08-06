Чтобы меньше использовать русский: украинки с нуля выучили эстонский язык на уровень А1 за месяц

„Язык - одна из немногих вещей, которые мы можем сделать в знак уважения к этой стране“

Галина приехала из Кировоградской области в марте, в апреле получила временную защиту, а в мае у нее начались интенсивные курсы эстонского от Фонда интеграции в Доме эстонского языка. Галина - преподаватель, приехав в Эстонию она продолжила работать по профессии в Tallinna Mahtra Põhikool - занималась с украинскими детьми.

„Мы месяц изучали программу уровня А1, - рассказывает Галина. - Занятия у нас были четыре дня в неделю по три часа. После этого мы сдали язык на А1. Изначально мы ждали, что нам вручат какие-нибудь дипломы, но Эстония - дигитальное государство все-таки, извещение о том, что мы успешно прошли курс А1, пришло в личный кабинет. В группе нас было 9 человек, и когда вчера открылся доступ к регистрации на уровень А2, семь человек зарегистрировались сразу. С сентября мы будем изучать А2, на этот раз курс будет не интенсивным, а обычным, 2 раза в неделю“.

„Это - одна из немногих вещей, которые мы можем сделать в знак уважения к этой стране. Ну и еще один момент - мне очень хочется побыстрее выучить язык, чтобы меньше использовать русский. Дома я никогда не разговаривала, мои родители да и все знакомые жители области - тоже. Но я приехала сюда и волей-неволей мне приходится его использовать“.

Еще один аргумент, который в шутку использует Галина, - если удастся выучить такой сложный язык как эстонский, это будет отличная строчка в резюме. “Вот вернусь я в Украину, начну искать работу. Работодатель посмотрит, что среди языков, которые я знаю, есть эстонский и подумает - какой умный и способный человек, это же один из самых сложных языков в мире!“ - смеется женщина.

„Мы в 2014 году тоже думали, что уезжаем на две недели“