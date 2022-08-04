Полиция ищет пропавшую в Тартумаа Кадри-Анн

Вчера в полицию поступило сообщение о том, что 24-летняя Кадри-Анн не приехала ни к себе домой на улицу Уюла в Тарту, ни к родственникам, к которым она должна была приехать после прогулки по Алатскиви. Женщину разыскивают и ее родственники, и полиция, которые вчера и сегодня утром обыскивали различные улицы и учреждения Алатскиви. Женщину искали в районе озера Алатскиви, а также на пешеходных тропах. К сожалению, найти ее пока не удалось. Просьба о помощи и описание разыскиваемой женщины также адресованы местным жителям, для которых были оставлены все данные по пропавшей..

У молодой женщины с собой нет телефона. Ее рост около 175 см, она рыжеволосая, худощавого телосложения. Носит очки. Когда ее видели в последний раз, ней был зеленый жакет, а под ним светло-серая блузка. На ногах - черные леггинсы и светло-коричневые сапоги. По словам родственников, у молодой женщины проблемы с речью, и у нее особенная походка.

Женщина может находиться как в городе Тарту, так и в районе Алатскиви, но не исключено, что она поехала в другой район, пользуясь бесплатными автобусными маршрутами.

Если вы видели женщину, подходящую под описание, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.