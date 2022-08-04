Новости Эстонии
04.08.2022, 11:09

В Йыхви открылся первый магазин Lidl

 
ФОТО: Lidl

Торговая сеть Lidl, у которой до этого было восемь магазинов в Эстонии, сегодня утром открыла девятый магазин в Йыхви. В создание магазина компания инвестировала около 5,7 млн ​​евро, - пишет Ärileht.

Здание магазина в Йыхви энергоэффективно и использует только экологически чистую энергию. Новый магазин имеет торговый зал площадью 1400 квадратных метров. На большой парковке - 120 парковочных мест.

По словам регионального руководителя Lidl Eesti Мерлин Лооритс, с открытием магазина в Йыхви работу получат около 80 сотрудников.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии