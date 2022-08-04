04.08.2022, 11:09
В Йыхви открылся первый магазин Lidl
ФОТО: Lidl
Торговая сеть Lidl, у которой до этого было восемь магазинов в Эстонии, сегодня утром открыла девятый магазин в Йыхви. В создание магазина компания инвестировала около 5,7 млн евро, - пишет Ärileht.
Здание магазина в Йыхви энергоэффективно и использует только экологически чистую энергию. Новый магазин имеет торговый зал площадью 1400 квадратных метров. На большой парковке - 120 парковочных мест.
По словам регионального руководителя Lidl Eesti Мерлин Лооритс, с открытием магазина в Йыхви работу получат около 80 сотрудников.