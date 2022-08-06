ПОПРАВКА К ЗАКОНУ | Работник имеет право просить о подходящих условиях труда

Под ходатайством о подходящих условиях труда в первую очередь подразумевается переход на полную ставку вместо частичной занятости и оформление бессрочного трудового договора вместо срочного. Также не исключаются договоренности об иных условиях труда, вытекающих из специфики трудовых отношений.



Работодатель должен ответить работнику в течение 14 календарных дней с момента получения ходатайства. Если работник подает более одного ходатайства в течение четырех месяцев, работодатель может ответить только на один из них.

Например, если работник просит оформить ему бессрочный трудовой договор вместо срочного, но работодатель не имеет возможности произвести такую реорганизацию трудового процесса, он должен разъяснить это работнику в форме, позволяющей письменное воспроизведение (например, по электронной почте).



В случае отказа в обосновании работодатель должен указать, почему просьба не может быть удовлетворена, исходя из условий труда.



Работодатель не обязан обеспечивать подходящие условия труда, однако работник и работодатель могли бы совместно найти решение, которое удовлетворит обе стороны.

