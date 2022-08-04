Департамент здоровья не согласен с обвинениями: Керсна сама подтолкнула правительство к массовому тестированию школ(2)
„Необходимо провести массовое тестирование всех учащихся“.
От проекта скрининга, предложенного Министерством социальных дел, отказались.
Между политиком Лийной Керсна, ушедшей в отставку с поста министра образования, и Департаментом здоровья разгорелась беспрецедентная публичная словесная война, в ходе которой всплывают захватывающие новые подробности прошлогоднего экспресс-тестирования в школах, - пишет Forte.
Огонь страстей вновь разожгла статья Лийны Керсна во вчерашнем Eesti Ekspress, где ушедшая в отставку политик продолжает повторять свою старую мантру: сохранение контактного обучения в школах в ноябре прошлого года не было решением Министерства образования и науки или министра - это было коллективное решение правительства, если не сказать предписание.