Новости Эстонии
04.08.2022, 10:50

Департамент здоровья не согласен с обвинениями: Керсна сама подтолкнула правительство к массовому тестированию школ

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  • „Необходимо провести массовое тестирование всех учащихся“.

  • От проекта скрининга, предложенного Министерством социальных дел, отказались.

Лийна Керсна
Лийна Керсна
ФОТО: Tiit Blaat | Ekspress Meedia

Между политиком Лийной Керсна, ушедшей в отставку с поста министра образования, и Департаментом здоровья разгорелась беспрецедентная публичная словесная война, в ходе которой всплывают захватывающие новые подробности прошлогоднего экспресс-тестирования в школах, - пишет Forte.

Огонь страстей вновь разожгла статья Лийны Керсна во вчерашнем Eesti Ekspress, где ушедшая в отставку политик продолжает повторять свою старую мантру: сохранение контактного обучения в школах в ноябре прошлого года не было решением Министерства образования и науки или министра - это было коллективное решение правительства, если не сказать предписание.

Однако в своей статье Лийна Керсна не упоминает, кем было принято решение, что для того, чтобы школы оставались открытыми, необходимо массово тестировать школьников.

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