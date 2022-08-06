Новости Эстонии
06.08.2022, 09:24

Читатель спрашивает: начальник потерял договор, хочет включить в новый вариант штрафы и пункт о том, что его авторитет не поддается сомнению. Что делать?

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Tööleping
Tööleping
ФОТО: Kretel Kuusk | Ekspress Meedia

В редакцию RusDelfi поступил вопрос, касающийся трудового кодекса. Разбираемся с ситуацией вместе с юристом Софьей Певзнер.

„Мой начальник потерял контракт, в котором были указаны мои должностные обязанности. Теперь он прислал на подпись новый вариант. В него включены штрафы, взимаемые с моей зарплаты. Также он заявляет, что если я не подпишу, он может меня уволить или расторгнуть договор, так как я не согласна с новыми требованиями. Плюс в новое соглашение он хочет добавить пункт о том, что его авторитет не подлежит сомнению. Согласно законодательству, штрафы запрещены. На какие еще пункты я могу опираться касательно других вопросов?“

„Во-первых, сразу хочу отметить, что работодатель обязан хранить трудовые договоры в течении всего времени трудовых отношений и 10 лет после их завершения. Это регламентирует Закон о Трудовом договоре (§ 5, часть 5). Мы имеем, однако, дело с крайне недобросовестным работодателем, который проявил халатность и потерял трудовой договор работника“, — отмечает юрист.

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