Читатель спрашивает: начальник потерял договор, хочет включить в новый вариант штрафы и пункт о том, что его авторитет не поддается сомнению. Что делать?

„Мой начальник потерял контракт, в котором были указаны мои должностные обязанности. Теперь он прислал на подпись новый вариант. В него включены штрафы, взимаемые с моей зарплаты. Также он заявляет, что если я не подпишу, он может меня уволить или расторгнуть договор, так как я не согласна с новыми требованиями. Плюс в новое соглашение он хочет добавить пункт о том, что его авторитет не подлежит сомнению. Согласно законодательству, штрафы запрещены. На какие еще пункты я могу опираться касательно других вопросов?“