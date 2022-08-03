Alexela: рекорд цен на электричество будет обновляться каждый месяц
По словам менеджера энергетического портфеля Alexela Калви Ныу, если на рынке электроэнергии не произойдет фундаментальных изменений по сравнению с нынешней ситуацией, то ценовые рекорды будут обновляться на протяжении всей осени, а зимой средняя цена электроэнергии превысит 500 евро за мегаватт-час, передает ERR.
В июле средняя суточная цена на электроэнергию в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool выросла до рекордных 233,21 евро за мегаватт-час, превысив пиковый показатель декабря прошлого года, когда электричество в среднем стоило 202,65 евро за мегаватт-час.
По словам Ныу, эту ситуацию следует рассматривать как новую нормальность, и цены на электроэнергию продолжат расти в ближайшие месяцы.
„Честно и без прикрас: если на рынке что-то принципиально не изменится и все будет идти, как сейчас, то каждый месяц мы будем видеть новые рекорды. В августе, скорее всего, будет уже новый рекорд средней [суточной] цены за месяц, а затем и в сентябре, октябре и ноябре. Зимние цены, вероятно, составят более 400 евро за мегаватт-час, а возможно, значительно больше“, - сказал Ныу в среду в передаче „Uudis+“ на радиостанции Vikerraadio.
Он отметил, что в отдельные часы осенью и зимой цены, вероятно, иногда будут четырехзначными.