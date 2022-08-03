Alexela: рекорд цен на электричество будет обновляться каждый месяц

В июле средняя суточная цена на электроэнергию в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool выросла до рекордных 233,21 евро за мегаватт-час, превысив пиковый показатель декабря прошлого года, когда электричество в среднем стоило 202,65 евро за мегаватт-час.

„Честно и без прикрас: если на рынке что-то принципиально не изменится и все будет идти, как сейчас, то каждый месяц мы будем видеть новые рекорды. В августе, скорее всего, будет уже новый рекорд средней [суточной] цены за месяц, а затем и в сентябре, октябре и ноябре. Зимние цены, вероятно, составят более 400 евро за мегаватт-час, а возможно, значительно больше“, - сказал Ныу в среду в передаче „Uudis+“ на радиостанции Vikerraadio.