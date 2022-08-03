Министр Пеэп Петерсон ушел с поста лидера профсоюзов: новым руководителем будет Яан-Хендрик Тоомель
Эстонский Центральный союз профсоюзов сообщил сегодня, что министр труда и здравоохранения Пеэп Петерсон ушел с поста председателя союза, а новым лидером профсоюзов был избран Яан-Хендрик Тоомель.
На сегодняшнем внеочередном заседании совета Эстонского центрального союза профсоюзов новым его председателем был избран Яан-Хендрик Тоомель, который был связан с профсоюзами с 2010 года. Нового лидера избрали на год. До следующего съезда.
По словам Тоомеля, наблюдается тенденция ко все более острому противостоянию между компаниями, предлагающими благоприятные условия для работников, и работодателями, ориентированными на низкую стоимость рабочей силы. „Разрыв между хорошими и плохими рабочими местами увеличивается, что делает все более трудным внедрение универсального регулирования“, - считает Тоомель.
Нынешний председатель Эстонского центрального союза профсоюзов Пеэп Петерсон подал в отставку, чтобы с 18 июля занять пост министра здравоохранения и труда в правительстве республики.