Министр Пеэп Петерсон ушел с поста лидера профсоюзов: новым руководителем будет Яан-Хендрик Тоомель

На сегодняшнем внеочередном заседании совета Эстонского центрального союза профсоюзов новым его председателем был избран Яан-Хендрик Тоомель, который был связан с профсоюзами с 2010 года. Нового лидера избрали на год. До следующего съезда.

По словам Тоомеля, наблюдается тенденция ко все более острому противостоянию между компаниями, предлагающими благоприятные условия для работников, и работодателями, ориентированными на низкую стоимость рабочей силы. „Разрыв между хорошими и плохими рабочими местами увеличивается, что делает все более трудным внедрение универсального регулирования“, - считает Тоомель.

Нынешний председатель Эстонского центрального союза профсоюзов Пеэп Петерсон подал в отставку, чтобы с 18 июля занять пост министра здравоохранения и труда в правительстве республики.