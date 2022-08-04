Пропавший в Таллинне мужчина найден сидящим возле проезжей части. Полиция благодарит бдительных граждан

Мужчина проживает в Копли, но дома его не оказалось. У мужчины проблемы с памятью, он и раньше ошибался дорогой, когда возвращался домой.

Полиция просила всех, кто видел мужчину или обладает информацией о его возможном местонахождении, позвонить по телефону 112.

Утром 4 августа поступила информация, что мужчина найден. Несколько человек сообщили в полицию, что возле проезжей части в центре Таллинна сидит пожилой мужчина. Прибывшие на место патрульные установили, что речь идет о пропавшем. Его осмотрели на месте и доставили домой.

Полиция благодарит всех, кто заметил нуждающегося в помощи человека и сообщил об этом.