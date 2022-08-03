ГРАФИК | Одна пятая населения Эстонии имеет степень магистра

Больше всего людей с высшим образованием живет в городских областях, где 49 % населения возрастной группы 25–64 лет имеет высшее образование. В малогородских областях высшее образование есть у 47 %, а в сельских областях — у 30 % населения.

Степень бакалавра имеет 13 % населения, профессиональное образование на базе среднего образования — 10 %. В возрастной группе 25–64 лет количество людей, образование которых ограничилось начальным образованием (1,1 %, 7752 человек), примерно такое же, как и тех, кто получил докторскую степень (1%, 6805 человек).

Из данных переписи населения и жилых помещений следует, что у 21,4 % населения Эстонии в возрасте 25–64 лет есть степень магистра. У 17,4 % есть среднее профессиональное образование и почти столько же людей (17,2 %) имеют среднее общее образование.

Если обратить внимание на возраст, то высшее образование в основном получают к 25 годам. Начиная с этой отметки доля населения с высшим образованием остается на уровне около 40 % вплоть до возрастной группы 70 лет, затем доля людей с высшим образованием начинает уменьшаться.

Ведущий аналитик Департамента статистики Трийну Ауг отметила, что по сравнению с предыдущей переписью доля людей с высшим образованием увеличилась, при этом доля людей с основным образованием — уменьшилась. Доля людей со средним образованием осталась на прежнем уровне. „У 43 процентов жителей Эстонии старше 15 лет наивысшим уровнем образования является среднее образование, у 37 процентов — высшее. Основное образование или более низкий уровень образования есть у 20 % жителей Эстонии“, — сказала Ауг. „Логично, что наивысший уровень образования связан с возрастом — у людей постарше было больше времени, чтобы получить разные уровни образования. Например, меньше всего людей с основным образованием в возрастной группе 55–59 лет. В то же время половина людей старше 90 лет имеет основное образование или ниже, поскольку в молодости у них просто не было возможности получить более высокий уровень образования“.

Как и следовало ожидать, в сравнении уездов наибольшая концентрация 25–64-летних людей с высшим образованием наблюдается в Харьюском и Тартуском уездах, где их проживает 52,6 % и 46,1 % соответственно. Меньше всего людей с высшим образованием в Ярваском (25,5 %) и Йыгеваском уездах (27 %).

Если обратить внимание на долю людей с высшим образованием среди жителей местных самоуправлений, то здесь выделяется волость Виймси, где из 25–64-летних людей высшее образование есть у целых 62,5 %.

„В волости Виймси также самый высокий процент людей с магистерской степенью — 38 %. В то же время, если посмотреть на долю населения с докторской степенью, то явным лидером здесь является город Тарту, где степень доктора имеет 4 %. При этом среднее по Эстонии — 1%“, — объяснила Трийну Ауг.

Эстония — страна назначения для высокообразованных иностранцев

У людей с русским родным языком в среднем чуть более высокий уровень образования, чем у людей с родным эстонским. Среди русского населения имеющие только основное образование образуют меньшую часть, при этом люди со средним образованием — чуть большую, чем в случае населения с родным эстонским языком. Среди населения с другим родным языком людей с основным или средним образованием уже значительно меньше: 4,6 и 25,4 % соответственно, большую часть составляют высокообразованные — 70,1 %.

„Если сравнивать с предыдущими переписями, то людей с другим родным языком, получивших высшее образование, у нас на целых 35 % больше, чем 20 лет назад. Из этого следует, что Эстония становится все более желаемой страной назначения для высокообразованных иммигрантов“, — отметила Трийну Ауг. В статистке не отражены военные беженцы, которые прибыли в Эстонию после момента переписи, т. е. 31 декабря 2021.

Обучение на протяжении всей жизни становится все более популярным

В рамках переписи населения и жилых помещений рассматриваются наивысшие уровни образования, полученные проживающими в Эстонии людьми. Однако регулярные исследования Департамента статистики показали, что, помимо получения формального образования, люди становятся все более активными и в обучении на протяжении всей жизни. По данным исследования рабочей силы Эстонии количество участвующих в обучении на протяжении всей жизни за 10 лет выросло до 54 % и более чем втрое за 29 лет.

Самый высокий процент участия в обучении на протяжении всей жизни наблюдается среди женщин и высокообразованных людей . Уровень участия в обучении на протяжении всей жизни в Эстонии равен 18,4 %, что значительно выше, чем среднее по Европейскому союзу — 10,8 %.

Подробнее о полученных в ходе переписи населения данных об образовании и обнаруженных находках можно прочесть по адресу rahvaloendus.ee .

Результаты основаны на данных, собранных в ходе переписи населения в регистрах, и публикуются в статистической базе данных. Данные, собранные в ходе опроса, все еще обрабатываются и анализируются, и результаты Департамент статистики обнародует в ноябре.