Лукас: ненормально, что русский язык доминирует в школах в качестве второго иностранного

Во многих школах ученики 6 класса могут выбрать в качестве второго иностранного языка только русский, а после нападения России на Украину часть родителей выразила свое недовольство тем, что ребенок должен учить русский язык, пишет RusERR.

В передаче Vikerhommik Лукас пояснил, что в нашей системе образования в каком-то смысле все было упрощено: в качестве первого иностранного языка доминирует английский, а в качестве второго – русский, но, по оценке министра, это следует поменять.

„Если говорить о роли русского языка сейчас, то это носит массовый характер скорее потому, что школы привыкли его предлагать. У них есть учителя русского языка, которым нужна нагрузка, а нанять параллельно учителей немецкого или французского языка школы не смогли“, – сказал Лукас, добавив, что школы должны пойти навстречу пожеланиям родителей и сами найти решения.

„Сам язык ни в чем не виноват, против языка мы не воюем. Просто выбор должен быть шире, и нам следует смотреть, чтобы наши дети не были привязаны к одному или другому языку, а в обществе не было мнения, что эти языки так необходимы, что без них никак. Таким образом мы обедняем для себя мир“, – считает министр.