Российская программистка похвасталась, как уходит от налогов в Эстонии, назвала страну „русофобной“ и в итоге потеряла работу

Находясь два месяца в Грузии и ожидая эстонской визы, женщина сделала там себе удостоверение ИП. А для малого бизнеса в Грузии определена совсем низкая ставка налогов — всего 1%. В Эстонии эта ставка — 60%. Делать перерегистрацию бизнеса в Эстонии, хотя этого и требовали законы, программистка желанием не горела: „я не хочу, чтобы 60% моего дохода тратилось на каких-то украинских беженцев“.

Далее, рассказывая о своих невероятных страданиях, она неоднократно называла страну, в которой сейчас живет, „русофобской“, так как посольство Эстонии в Грузии не спешило ей экстренно делать визу и вообще требовало различные подтверждающие документы. Налоговые службы, которые в соответствии с законом требовали перерегистрацию, тоже получили ярлык „русофобов“.

Посты Юлии Кузнецовой заскринили, а в комментариях к ним затегали полицию, налоговую инспекцию и посольство Эстонии в Грузии.

В итоге она должна покинуть страну, к которой относилась с таким презрением, - девушка написала в соцсети, что её увольняют и якобы депортируют.

На эту ситуацию отреагировал даже бывший президент Эстонии (2006—2016) Томас Хендрик Ильвес, который в комментариях к посту привел американскую поговорку: „Если вы попали в яму, то первое, что нужно сделать, — перестать копать“.

RusDelfi обратился к девушке за комментарием, но пока не получил ответа.