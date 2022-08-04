Новости Эстонии
04.08.2022, 09:00

„Украинцы сами виноваты“. Как эстонец по имени Калле терроризировал военных беженцев буквой Z

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Этот мужчина — не Зорро, а Калле, изображавший букву Z перед окнами ресторана, в котором питались военные беженцы.
Этот мужчина — не Зорро, а Калле, изображавший букву Z перед окнами ресторана, в котором питались военные беженцы.
ФОТО: ATS NUKKI | Ekspress Meedia

Житель Таллинна Калле Ломп (55) стал первым, кого суд наказал за нарушение запрета на враждебную символику, а именно за букву Z, которую использует Россия в войне с Украиной. Далее история Калле.

22 марта около ста человек — украинские военные беженцы — обедали в ресторане одной из гостиниц в центре Таллинна, что находится недалеко от места работы героя публикации, Калле. В дневные и вечерние часы в этом ресторане за полтора часа успевали пообедать или поужинать более 220 человек. Калле, как сотни или тысячи эстонцев, не собирался сидеть сложа руки, наблюдая за тем, как складывается жизнь беженцев.

Вооружившись указательным пальцем, идеальным средством как для того, чтобы тыкать им в человека или рисовать краской буквой Z, а также средним пальцем (что он символизирует, известно всем), Калле отправился к ресторану в первый же день, когда в нем стали кормить украинцев.

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