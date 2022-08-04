04.08.2022, 09:00
„Украинцы сами виноваты“. Как эстонец по имени Калле терроризировал военных беженцев буквой Z(76)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Житель Таллинна Калле Ломп (55) стал первым, кого суд наказал за нарушение запрета на враждебную символику, а именно за букву Z, которую использует Россия в войне с Украиной. Далее история Калле.
22 марта около ста человек — украинские военные беженцы — обедали в ресторане одной из гостиниц в центре Таллинна, что находится недалеко от места работы героя публикации, Калле. В дневные и вечерние часы в этом ресторане за полтора часа успевали пообедать или поужинать более 220 человек. Калле, как сотни или тысячи эстонцев, не собирался сидеть сложа руки, наблюдая за тем, как складывается жизнь беженцев.