Спешите! Открыта регистрация на бесплатные курсы эстонского языка от Фонда интеграции

Очное обучение на курсах будет проводиться в девяти городах: в Тарту, Пярну, Валга, Тапа, Силламяэ, Йыхви, Кохтла-Ярве, Таллинне и Нарве. В этих городах всего будет организовано 29 курсов. Дополнительно состоится 10 онлайн-курсов для участников со всей Эстонии. Курсы начнутся с 29 августа.

Зарегистрироваться на курсы можно через среду самообслуживания на сайте Фонда интеграции integratsioon.ee . Регистрация будет открыта до тех пор, пока будут оставаться свободные места, или до начала курсов.

„В среде самообслуживания можно выбирать предлагаемые фондом бесплатные курсы эстонского языка и мероприятия по языковой практике, исходя из уровня владения языком, места и времени проведения. В среде самообслуживания можно регистрироваться на мероприятия и курсы, и система будет присылать напоминания о предстоящих услугах. Каждый пользователь среды самообслуживания сможет просматривать свою учебную деятельность, результаты и запланированные мероприятия“, – пояснила руководитель сферы языкового обучения Фонда интеграции Яна Тонди.

Для входа в среду самообслуживания необходимо пройти идентификацию с помощью эстонской ID-карты, Mobiil-ID или Smart-ID.

Тем, кто не имеет возможности пользоваться веб-средой самообслуживания, выбирать возможности изучения языка и регистрироваться на обучение помогут консультанты Фонда интеграции по телефону 800 9999 или по адресу info@integratsiooniinfo.ee .

Курсы будут проводить выбранные в рамках тендера языковые фирмы и дома эстонского языка.

В течение весеннего семестра 2022 года обучение на курсах Фонда интеграции прошло 1200 человек, а летом обучение начало еще 540 человек. На курсы осеннего семестра направлено еще 655 человек, которые прошли консультацию в Фонде интеграции или уже зарегистрировались в качестве клиента в системе самообслуживания.

В конце сентября Фонд интеграции откроет регистрацию на курсы, которые будут проводиться в волости Люганузе, в т. ч. в Кивиыли, а также в Ляэне-Харьюской волости в Палдиски.