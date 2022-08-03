Спешите! Открыта регистрация на бесплатные курсы эстонского языка от Фонда интеграции
В среде самообслуживания на сайте Фонда интеграции можно зарегистрироваться на начинающиеся в осеннем семестре курсы эстонского языка. Всего для регистрации открыто 535 учебных мест на 49 курсах на уровнях A1-C1. Курсы проводятся бесплатно и предназначены для взрослых с 18 лет.
Очное обучение на курсах будет проводиться в девяти городах: в Тарту, Пярну, Валга, Тапа, Силламяэ, Йыхви, Кохтла-Ярве, Таллинне и Нарве. В этих городах всего будет организовано 29 курсов. Дополнительно состоится 10 онлайн-курсов для участников со всей Эстонии. Курсы начнутся с 29 августа.
Зарегистрироваться на курсы можно через среду самообслуживания на сайте Фонда интеграции integratsioon.ee. Регистрация будет открыта до тех пор, пока будут оставаться свободные места, или до начала курсов.
„В среде самообслуживания можно выбирать предлагаемые фондом бесплатные курсы эстонского языка и мероприятия по языковой практике, исходя из уровня владения языком, места и времени проведения. В среде самообслуживания можно регистрироваться на мероприятия и курсы, и система будет присылать напоминания о предстоящих услугах. Каждый пользователь среды самообслуживания сможет просматривать свою учебную деятельность, результаты и запланированные мероприятия“, – пояснила руководитель сферы языкового обучения Фонда интеграции Яна Тонди.
Для входа в среду самообслуживания необходимо пройти идентификацию с помощью эстонской ID-карты, Mobiil-ID или Smart-ID.
Тем, кто не имеет возможности пользоваться веб-средой самообслуживания, выбирать возможности изучения языка и регистрироваться на обучение помогут консультанты Фонда интеграции по телефону 800 9999 или по адресу info@integratsiooniinfo.ee.
Курсы будут проводить выбранные в рамках тендера языковые фирмы и дома эстонского языка.
В течение весеннего семестра 2022 года обучение на курсах Фонда интеграции прошло 1200 человек, а летом обучение начало еще 540 человек. На курсы осеннего семестра направлено еще 655 человек, которые прошли консультацию в Фонде интеграции или уже зарегистрировались в качестве клиента в системе самообслуживания.
В конце сентября Фонд интеграции откроет регистрацию на курсы, которые будут проводиться в волости Люганузе, в т. ч. в Кивиыли, а также в Ляэне-Харьюской волости в Палдиски.
В текущем порядке можно зарегистрироваться на предназначенные для ходатайствования о гражданстве Эстонии курсы эстонского языка от нулевого до уровня В1 включительно, подробнее на www.integratsioon.ee/ru/yazykovoe-obuchenie-dlya-hodataystvovaniya-o-grazhdanstve.
Для тех, кто получил временную защиту, открыта регистрация на курсы уровня А1 в рамках программы адаптации, дополнительная информация приведена на settleinestonia.ee.
С руководством по использованию системы самообслуживания Фонда интеграции можно ознакомиться на сайте integratsioon.ee/ru/iseteenindus.