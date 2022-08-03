Norstat: Isamaa стала популярнее „Эстонии 200“(3)
По данным последнего опроса, за неделю популярность возглавляющей правительство Партии реформ увеличилась с 33,2% до 33,7%, об этом свидетельствуют опросы социологической фирмы Norstat, проведенные в период с 5 июля по 1 августа.
На втором месте продолжает находиться Консервативная народная партия (EKRE), рейтинг которой вырос на 0,3% до 19,6%, передает RusERR.
На третьем месте по-прежнему находится Центристская партия с рейтингом 16,7%.
На четвертое место поднялась Isamaa, поддержка которой за неделю выросла на 0,3% до 9,3%. В итоге отечественники опередили внепарламентскую „Эстонию 200“, популярность которой снизилась с 10,2% до 9,1%.
Социал-демократов готовы поддержать 8,6% избирателей - на 0,2% больше, чем неделей ранее,„Зеленых Эстонии“ поддерживают 1,6% избирателей.