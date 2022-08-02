Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в Украине: „Мы будем поддерживать вас столько, сколько нужно!“

„На данный момент Украина уже целых сто шестьдесят дней защищает свою свободу, суверенитет и ценности в неоправданной и жестокой войне с Россией, - сказал Рейнсалу. - В свой первый визит в качестве нового министра иностранных дел я приехал именно в Украину, чтобы отдать дань уважения силе и стойкости украинцев“.

В первый день своего визита Рейнсалу посетил Житомирскую область, которую помогает восстанавливать Эстония. В этом году Эстония оказывает поддержку в строительстве детского сада в городе Овруч, и министр иностранных дел заложил в фундамент будущего здания первый камень. Также он передал жителям села Бехи две оборудованные пожарные машины, подаренные украинцам добровольной пожарной дружиной из Рапламаа.

„Мы будем поддерживать Украину столько, сколько будет нужно, - подчеркнул Рейнсалу и добавил, что Эстония хотела бы помогать именно там, где помощь требуется больше всего. - Помимо дел в Житомирской области, мы будем оказывать помощь и поддержку подвергшимся насилию женщинам и детям“.

В общей сложности эстонское государство и народ предоставили Украине гуманитарную помощь на сумму около 20 миллионов евро и оборонную поддержку на сумму около 245 миллионов евро, что составляет треть годового оборонного бюджета Эстонии. Более 48 000 украинцев, спасаясь от зверств российских военных, бежали из Украины в Эстонию - это почти 3,7% населения Эстонии.