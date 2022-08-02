Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в Украине: „Мы будем поддерживать вас столько, сколько нужно!“
Сегодня министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в рамках визита в Украину посетил Житомирскую область, где заложил первый камень в фундамент нового детского сада в Овруче и передал две пожарные машины селу Бехи.
„На данный момент Украина уже целых сто шестьдесят дней защищает свою свободу, суверенитет и ценности в неоправданной и жестокой войне с Россией, - сказал Рейнсалу. - В свой первый визит в качестве нового министра иностранных дел я приехал именно в Украину, чтобы отдать дань уважения силе и стойкости украинцев“.
В первый день своего визита Рейнсалу посетил Житомирскую область, которую помогает восстанавливать Эстония. В этом году Эстония оказывает поддержку в строительстве детского сада в городе Овруч, и министр иностранных дел заложил в фундамент будущего здания первый камень. Также он передал жителям села Бехи две оборудованные пожарные машины, подаренные украинцам добровольной пожарной дружиной из Рапламаа.
„Мы будем поддерживать Украину столько, сколько будет нужно, - подчеркнул Рейнсалу и добавил, что Эстония хотела бы помогать именно там, где помощь требуется больше всего. - Помимо дел в Житомирской области, мы будем оказывать помощь и поддержку подвергшимся насилию женщинам и детям“.
В общей сложности эстонское государство и народ предоставили Украине гуманитарную помощь на сумму около 20 миллионов евро и оборонную поддержку на сумму около 245 миллионов евро, что составляет треть годового оборонного бюджета Эстонии. Более 48 000 украинцев, спасаясь от зверств российских военных, бежали из Украины в Эстонию - это почти 3,7% населения Эстонии.
Рейнсалу также подчеркнул, что, помимо помощи в восстановлении Украины, международное сообщество должно добиваться привлечения России к ответственности за то, что она сделала в Украине. „Мы следуем твердой позции по изоляции России на международной арене, но этого уже недостаточно. Мы несем моральное обязательство за привлечение к ответственности виновных в войне и агрессии. От этого зависит доверие к основанному на правилах мировому порядку“, - сказал Рейнсалу, добавив, что Эстония вместе со странами-единомышленниками готовит новые предложения по введению новых санкций против России, включая дополнительные ограничения на передвижение граждан.
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