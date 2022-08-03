Партии в правительстве согласны с тем, что нарвский танк нужно убрать. Однако нет единого мнения о том, кто и как будет это делать

„Этот танк нужно убрать, в этом нет никаких сомнений, это символ агрессии против Эстонии, - считает председатель фракции Партии реформ в Рийгикогу Март Вырклаев. Он добавляет, что речь идет не только о нарвском танке. - От всех памятников советской власти в Эстонии нужно срочно избавляться“.