Будьте осторожны! Мошенники используют лицо Ивана Урганта в рекламе якобы платформы Swedbank(11)
Пользователи Facebook обратили внимание на странную рекламу с телеведущим Иваном Ургантом. Он стал лицом рекламной компании мошенников, вряд ли давая на это согласие.
В объявлении рекламируют якобы новую автоматизированную платформу от Swedbank. На самом деле, единственное различие между названиями - большая буква B в середине слова. Слово SwedBank легко может запутать невнимательных пользователей.
„Скорее всего, это мошенничество. Имена известных компаний и/или людей снова и снова используются преступниками для поиска новых жертв“, - подтвердил Swedbank в ответе RusDelfi.
“Обращаем ваше внимание, что сейчас под именем Swedbank распространяются мошеннические сообщения. Мы просим вас быть осторожными и не переходить на веб-страницу, указанную в сообщении. Тем более, не вводить свои пароли“, - призвал представитель банка Swedbank.
Недавно банк привлекал внимание к этой афере на официальной странице в Facebook, а также в пресс-сообщениях.
Что делать, если вы случайно нажали на ссылку и ввели свой номер пользователя и пароли?
„В этом случае, пожалуйста, уведомите нас об этом либо с помощью банковского сообщения, либо по телефону 6 310 310, либо по адресу электронной почты info@swedbank.ee. Если Вы также ввели коды PIN1 и/или PIN2 ID-карты, то их следует сменить в ID-программе Digidoc.
Больше о том, как уберечься от мошенничества и на что следует обратить внимание, в следующей статье „Как уберечь свои деньги от мошенников“.
Будьте бдительны и не дайте лицу Ивана Урганта вас обмануть!