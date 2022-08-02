ЧП и криминал
02.08.2022, 17:20

Будьте осторожны! Мошенники используют лицо Ивана Урганта в рекламе якобы платформы Swedbank

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Вряд ли бывший телеведущий давал разрешение на использование своего фото, но тем не менее именно он стал лицом рекламной компании мошенников.
Вряд ли бывший телеведущий давал разрешение на использование своего фото, но тем не менее именно он стал лицом рекламной компании мошенников.
ФОТО: Facebook | Screenshot

Пользователи Facebook обратили внимание на странную рекламу с телеведущим Иваном Ургантом. Он стал лицом рекламной компании мошенников, вряд ли давая на это согласие.

В объявлении рекламируют якобы новую автоматизированную платформу от Swedbank. На самом деле, единственное различие между названиями - большая буква B в середине слова. Слово SwedBank легко может запутать невнимательных пользователей.

„Скорее всего, это мошенничество. Имена известных компаний и/или людей снова и снова используются преступниками для поиска новых жертв“, - подтвердил Swedbank в ответе RusDelfi.

“Обращаем ваше внимание, что сейчас под именем Swedbank распространяются мошеннические сообщения. Мы просим вас быть осторожными и не переходить на веб-страницу, указанную в сообщении. Тем более, не вводить свои пароли“, - призвал представитель банка Swedbank.

Недавно банк привлекал внимание к этой афере на официальной странице в Facebook, а также в пресс-сообщениях.

Что делать, если вы случайно нажали на ссылку и ввели свой номер пользователя и пароли?

„В этом случае, пожалуйста, уведомите нас об этом либо с помощью банковского сообщения, либо по телефону 6 310 310, либо по адресу электронной почты info@swedbank.ee. Если Вы также ввели коды PIN1 и/или PIN2 ID-карты, то их следует сменить в ID-программе Digidoc.

Больше о том, как уберечься от мошенничества и на что следует обратить внимание, в следующей статье „Как уберечь свои деньги от мошенников“.

Будьте бдительны и не дайте лицу Ивана Урганта вас обмануть!

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RusDelfi
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