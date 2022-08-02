Будьте осторожны! Мошенники используют лицо Ивана Урганта в рекламе якобы платформы Swedbank

В объявлении рекламируют якобы новую автоматизированную платформу от Swedbank. На самом деле, единственное различие между названиями - большая буква B в середине слова. Слово SwedBank легко может запутать невнимательных пользователей.

„Скорее всего, это мошенничество. Имена известных компаний и/или людей снова и снова используются преступниками для поиска новых жертв“, - подтвердил Swedbank в ответе RusDelfi.



“Обращаем ваше внимание, что сейчас под именем Swedbank распространяются мошеннические сообщения. Мы просим вас быть осторожными и не переходить на веб-страницу, указанную в сообщении. Тем более, не вводить свои пароли“, - призвал представитель банка Swedbank.

Недавно банк привлекал внимание к этой афере на официальной странице в Facebook, а также в пресс-сообщениях.

Что делать, если вы случайно нажали на ссылку и ввели свой номер пользователя и пароли?

„В этом случае, пожалуйста, уведомите нас об этом либо с помощью банковского сообщения, либо по телефону 6 310 310, либо по адресу электронной почты info@swedbank.ee. Если Вы также ввели коды PIN1 и/или PIN2 ID-карты, то их следует сменить в ID-программе Digidoc.

Больше о том, как уберечься от мошенничества и на что следует обратить внимание, в следующей статье „Как уберечь свои деньги от мошенников“.



Будьте бдительны и не дайте лицу Ивана Урганта вас обмануть!