Новости Эстонии
02.08.2022, 19:24

Копытин: 100 000 граждан РФ могут быть угрозой безопасности, нужно продумать политику натурализации

 
Военный историк Игорь Копытин.
Военный историк Игорь Копытин.
ФОТО: Jaanus Lensment | Ekspress Meedia

В рамках проекта RusDelfi „Русские Эстонии - против войны в Украине“ военный историк Игорь Копытин рассуждает на тему граждан РФ, проживающих в Эстонии, возможной революции в России и дворцовом перевороте, а также сравнивает режимы Путина и Гитлера.

После вторжения России в Украину вы написали в Фейсбуке пост, где упомянули, что местных граждан РФ надо лишить вида на жительство. Потом этот пост был отредактирован, а затем исчез.

Мой пост был осуждением агрессии РФ против Украины. В нем также были мысли, которые основывались на цитате Урмаса Рейнсалу. Что касается фразы о лишении вида на жительство, то на мой взгляд она была выдернута из контекста журналистами и опубликована с провокационным заголовком.

В любом случае, я хочу еще раз объяснить мою позицию. Важно, чтобы у нас было больше граждан Эстонии. Сто тысяч граждан России в Эстонии могут быть угрозой безопасности Эстонии...

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