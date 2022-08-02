Копытин: 100 000 граждан РФ могут быть угрозой безопасности, нужно продумать политику натурализации

После вторжения России в Украину вы написали в Фейсбуке пост, где упомянули, что местных граждан РФ надо лишить вида на жительство. Потом этот пост был отредактирован, а затем исчез.

Мой пост был осуждением агрессии РФ против Украины. В нем также были мысли, которые основывались на цитате Урмаса Рейнсалу. Что касается фразы о лишении вида на жительство, то на мой взгляд она была выдернута из контекста журналистами и опубликована с провокационным заголовком.

В любом случае, я хочу еще раз объяснить мою позицию. Важно, чтобы у нас было больше граждан Эстонии. Сто тысяч граждан России в Эстонии могут быть угрозой безопасности Эстонии...