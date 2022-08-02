02.08.2022, 19:24
Копытин: 100 000 граждан РФ могут быть угрозой безопасности, нужно продумать политику натурализации
ФОТО: | Ekspress Meedia
В рамках проекта RusDelfi „Русские Эстонии - против войны в Украине“ военный историк Игорь Копытин рассуждает на тему граждан РФ, проживающих в Эстонии, возможной революции в России и дворцовом перевороте, а также сравнивает режимы Путина и Гитлера.
После вторжения России в Украину вы написали в Фейсбуке пост, где упомянули, что местных граждан РФ надо лишить вида на жительство. Потом этот пост был отредактирован, а затем исчез.
Мой пост был осуждением агрессии РФ против Украины. В нем также были мысли, которые основывались на цитате Урмаса Рейнсалу. Что касается фразы о лишении вида на жительство, то на мой взгляд она была выдернута из контекста журналистами и опубликована с провокационным заголовком.