В июле платформа Forus Taxi успешно вышла на рынки Латвии и Литвы

„Мы хотели, чтобы платформа такси, которая в апреле была успешно запущена в Эстонии, в течение лета была представлена во всех трех странах Балтии. В итоге мы достигли этой цели в точном соответствии с нашими планами“, – сказала член правления и финансовый директор Forus International OÜ Наталья Гаврилова.

По ее словам, текущие результаты показывают, что на рынках Латвии и Литвы альтернативная платформа такси была нужна как клиентам, так и таксистам.

„В Литве мы удвоили свой результат уже на второй рабочей неделе, а в Латвии количество заказов за первые дни превысило показатели Литвы за первую неделю“, – описала Гаврилова.

В Риге в цветах Forus ездит уже более 300 машин, а во всей Литве их число превышает 800.

„Мы ожидаем, что водители автомобилей продолжат присоединяться к нашей платформе во всех трех странах. Наши парки такси расширяются с каждым днем“, – рассказала Гаврилова.

Начавшая работать три месяца назад платформа Forus Taxi в Эстонии предлагает свои услуги в Таллинне, Пярну, Хаапсалу, Раквере, Вильянди и Ида-Вирумаа.

Во всех трех странах заказать такси можно с помощью приложения Forus Taxi, бесплатно доступного как в App Store, так и в Google Play. Приложение позволяет всем клиентам пользоваться скидками в рамках кампаний Forus Taxi.

„Теперь все наши клиенты могут воспользоваться удобной возможностью заказывать с помощью мобильного приложения такси также и в Латвии и Литве – им больше не придется искать отдельную услугу такси для поездок, связанных с отдыхом или работой“, – подчеркнула Гаврилова.