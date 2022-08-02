В июле платформа Forus Taxi успешно вышла на рынки Латвии и Литвы
Начиная с июля заказывать такси с помощью платформы Forus Taxi можно во всех трех странах Балтии. В Латвии и Литве к платформе Forus за пару недель присоединилось более тысячи машин.
„Мы хотели, чтобы платформа такси, которая в апреле была успешно запущена в Эстонии, в течение лета была представлена во всех трех странах Балтии. В итоге мы достигли этой цели в точном соответствии с нашими планами“, – сказала член правления и финансовый директор Forus International OÜ Наталья Гаврилова.
По ее словам, текущие результаты показывают, что на рынках Латвии и Литвы альтернативная платформа такси была нужна как клиентам, так и таксистам.
„В Литве мы удвоили свой результат уже на второй рабочей неделе, а в Латвии количество заказов за первые дни превысило показатели Литвы за первую неделю“, – описала Гаврилова.
В Риге в цветах Forus ездит уже более 300 машин, а во всей Литве их число превышает 800.
„Мы ожидаем, что водители автомобилей продолжат присоединяться к нашей платформе во всех трех странах. Наши парки такси расширяются с каждым днем“, – рассказала Гаврилова.
Начавшая работать три месяца назад платформа Forus Taxi в Эстонии предлагает свои услуги в Таллинне, Пярну, Хаапсалу, Раквере, Вильянди и Ида-Вирумаа.
Во всех трех странах заказать такси можно с помощью приложения Forus Taxi, бесплатно доступного как в App Store, так и в Google Play. Приложение позволяет всем клиентам пользоваться скидками в рамках кампаний Forus Taxi.
„Теперь все наши клиенты могут воспользоваться удобной возможностью заказывать с помощью мобильного приложения такси также и в Латвии и Литве – им больше не придется искать отдельную услугу такси для поездок, связанных с отдыхом или работой“, – подчеркнула Гаврилова.
Forus Taxi – это платформа для заказа такси, в круг собственников которой посредством программы US Token привлекаются как водители автомобилей и клиенты, так и другие участники. Рабочим инструментом уникальной программы является токен, который называется US Token. Все клиенты, водители автомобилей и другие участники Forus Taxi уже с апреля собирают за свои взносы или поездки токены, которые через пять лет можно будет обменять на долю участия. Например, если клиент совершит посредством Forus Taxi поездок на 100 евро, то он заработает на свой клиентский счет один токен US Token.