В июле платформа Forus Taxi успешно вышла на рынки Латвии и Литвы

Forus Taxi – это платформа для заказа такси, в круг собственников которой посредством программы US Token привлекаются как водители автомобилей и клиенты, так и другие участники. Рабочим инструментом уникальной программы является токен, который называется US Token. Все клиенты, водители автомобилей и другие участники Forus Taxi уже с апреля собирают за свои взносы или поездки токены, которые через пять лет можно будет обменять на долю участия. Например, если клиент совершит посредством Forus Taxi поездок на 100 евро, то он заработает на свой клиентский счет один токен US Token.