ВИДЕО | Перед уходом из России H&M открыла магазины, чтобы продать оставшийся товар. Народ выстроился в очереди

Телеграм-каналы Shot и Mash опубликовали видеозаписи, снятые на открытии H&M в ТЦ „Метрополис“, проект „Осторожно, новости“ разместил фото из магазина сети в ТЦ „Авиапарк“.

Mash указывает, что стоимость товаров в H&M отличается от цен до приостановки работы магазинов в феврале. „Осторожно, новости“ сообщает, что в первые часы у магазинов скопились очереди, посетителей пропускают внутрь группами.

Группа H&M, в которую входят Monki, Weekday, Cos, Other Stories и Cheap Monday, после начала войны в Украине закрыла свои магазины в России, а 18 июля объявила, что уйдет из страны.

Компания решила открыть в августе несколько своих магазинов, чтобы продать остатки товаров (по данным Mash, товара хватит на 50 недель работы). При этом интернет-магазин работу не возобновит, а распродажи не будет. Ожидается, что 3 августа откроется магазин H&M в ТРЦ „Галерея“ в Петербурге.

„Коммерсант“ писал, что, H&M выставила на продажу свои активы в России. Источник издания, знакомый с предложением, говорил, что в число активов входит портфель прав аренды на около 170 магазинов в 65 городах РФ, распределительный центр площадью 57,7 тысячи квадратных метров, а также запасы товаров на 30 недель оценочной стоимостью 210 миллионов долларов.