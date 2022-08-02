Кто-то лжет? Исторический музей: мы не давали депутату указания переносить памятник советскому пилоту

Речь идет о принадлежащих волости Харку землях и находившемся на них мемориале Тимофею Ромашкину, который 8 января 1954 года в качестве пилота рейса Таллинн -Минск-Ленинград оказал сопротивление угонщикам самолета и погиб.

Памятник ему был установлен в Вяэна-Йыэсуу, где во время советской оккупации находился пионерский лагерь и где сейчас находится Вяэна-Йыэсууская школа. Несколько недель назад депутат волостного собрания Харку от EKRE Яанус Хярмс счел правильным убрать этот памятник с помощью погрузчика и забрать его домой: