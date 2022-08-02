02.08.2022, 11:50
Кто-то лжет? Исторический музей: мы не давали депутату указания переносить памятник советскому пилоту(8)
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Несмотря на то, что управа волости Харку и непосредственно организовавший акцию депутат утверждают, что получили указание перенести памятник одному из погибших пилотов самолета от исторического музея, представители музея возражают, что ничего подобного не было, - пишет Forte.
Речь идет о принадлежащих волости Харку землях и находившемся на них мемориале Тимофею Ромашкину, который 8 января 1954 года в качестве пилота рейса Таллинн-Минск-Ленинград оказал сопротивление угонщикам самолета и погиб.