Новости Эстонии
02.08.2022, 10:01

ФОТО и ВИДЕО | Утром над Таллинном кружили вертолеты, прибыл высокопоставленный представитель НАТО

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Один из вертолетов возле центра Юлемисте.
Один из вертолетов возле центра Юлемисте.
ФОТО: Lugeja foto

Сегодня рано утром в центре Таллинна и в районе автовокзала можно было увидеть вертолеты НАТО, которые направлялись к главному штабу Сил обороны.

„Я проснулся с чувством страха в 8 утра, поскольку услышал звук вертолета над крышей моего дома. Я стал наблюдать, и оказалось, что вертолетов несколько, и они просто летают“, — рассказал один из читателей, живущий недалеко от автовокзала на улице Якоби.

Кроме того, вертолеты были замечены в центре Таллинна возле центра Виру и Нарвского шоссе.

Postimees сообщает, в генштаб Сил обороны прибыл высокопоставленный представитель Расширенного передового присутствия НАТО (enhanced Forward Presence, eFP).

Силы обороны сообщили Delfi, что вертолет перевозил делегацию союзников.

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