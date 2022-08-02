ФОТО и ВИДЕО | Утром над Таллинном кружили вертолеты, прибыл высокопоставленный представитель НАТО

„Я проснулся с чувством страха в 8 утра, поскольку услышал звук вертолета над крышей моего дома. Я стал наблюдать, и оказалось, что вертолетов несколько, и они просто летают“, — рассказал один из читателей, живущий недалеко от автовокзала на улице Якоби.