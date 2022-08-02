В конце Ласнамяэ меняется организация дорожного движения

„В дополнение к более слаженному движению автомобилей реконструкция Уссимяэ теэ также расширит возможности для пешеходов и велосипедистов, поскольку новая пешеходно-велосипедная дорожка позволит жителям Ласнамяэ более комфортно передвигаться в сторону Пирита и обратно“, – сообщил вице-мэр Таллинна Владимир Свет.

„Работы по реконструкции вышли на второй этап, в связи с чем изменится и организация движения на этом участке. В результате перекресток станет удобнее и безопаснее как для автомобилистов, так и для пешеходов и велосипедистов. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим соблюдать временные изменения в дорожном движении на время реконструкции“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Работы пройдут в несколько этапов. В ходе реконструкции будет обновлен участок Уссимяэ теэ протяженностью 380 метров от перекрестка с Нарвским шоссе и участок Прийсле теэ протяженностью 130 м рядом с перекрестком с улицей Уссимяэ. С обеих сторон Прийсле теэ будут построены тротуары шириной 2,5–3,5 м. Начиная с перекрестка с Нарвским шоссе вдоль Уссимяэ теэ появится пешеходно-велосипедная дорожка шириной 4 м с карманами, в которых установят скамейки и урны. Для слабовидящих рядом с пешеходными переходами будут оборудованы полосы с рельефной плиткой.

На реконструируемом участке дороги установят светодиодное освещение, рядом с пешеходными переходами – специальное освещение. Также будут обновлены и укреплены существующие, а при необходимости – построены новые техносети. В ходе работ по озеленению будут высажены 18 рябин и 41 рябинник.

Остановка „Рейдумяэ“, расположенная на Прийсле теэ в направлении города после ремонта будет перенесена на новое место.

Заказчиком работ выступает Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства. Проектная документация составлена OÜ Keskkonnaprojekt, строительные работы проводят предприятия KV Infra OÜ и TAVT OÜ. Согласно договору стоимость работ составит 1,1 миллиона евро, а завершиться они должны в ноябре 2022.