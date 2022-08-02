Медсестры теперь могут открывать и закрывать листы нетрудоспособности

„Сделаем помощь более доступной. Если роль сестер возрастает, то у врачей остается больше времени на врачебную деятельность, доступность которой для пациентов улучшается“, – пояснил Петерсон.

По словам вице-президента Эстонского союза медсестер Герли Лийвет, медсестры давно ждали этих изменений: „Ситуация станет гибче в первую очередь для пациентов и поспособствует разумной организации труда“.

Отмечается, что открывать и закрывать больничный в дальнейшем можно будет посредством каналов связи, а при открытии больничного можно будет указывать предполагаемую дату окончания временной нетрудоспособности.

Поправки к постановлению вступили в силу 1 июля.