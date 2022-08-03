ФОТО | „Для меня голуби - не городские крысы, а символ мира“. Владелец голубятни в Ласнамяэ рассказывает о своем необычном хобби

У небольшой голубятни возле арены „Тондираба“ всегда можно встретить и взрослых, и детей. Здесь сквозь прозрачные решетки прохожие рассматривают пернатых разных пород и расцветок. Если пятьдесят лет назад голубятни были чуть ли не в каждом дворе, то сегодня их можно перечислить по пальцам, особенно — в Таллинне. Владимир Соловьев — один из немногих, для кого день начинается с гуления птиц. С ним же и заканчивается. Про любовь к голубям — в материале RusDelfi.