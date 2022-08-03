Новости Эстонии
03.08.2022, 13:41

ФОТО | „Для меня голуби - не городские крысы, а символ мира“. Владелец голубятни в Ласнамяэ рассказывает о своем необычном хобби

 
Голубятня в Тондираба парке
Голубятня в Тондираба парке
ФОТО: Kiur Kaasik | Ekspress Meedia

У небольшой голубятни возле арены „Тондираба“ всегда можно встретить и взрослых, и детей. Здесь сквозь прозрачные решетки прохожие рассматривают пернатых разных пород и расцветок. Если пятьдесят лет назад голубятни были чуть ли не в каждом дворе, то сегодня их можно перечислить по пальцам, особенно — в Таллинне. Владимир Соловьев — один из немногих, для кого день начинается с гуления птиц. С ним же и заканчивается. Про любовь к голубям — в материале RusDelfi.

Разговор с Владимиром и Светланой происходит под воркование птиц. И немудрено: сейчас здесь, в голубятне, живет больше ста крылатых питомцев. „Я уже и точную цифру сказать не могу“, — машет рукой мужчина. „Сказать не может, а помнит каждого голубя, знает в лицо, если можно так сказать, — улыбается Светлана, супруга Владимира. — Сидим, а он вдруг говорит: „О, вот этого с черной грудкой нет“. И начинает искать. Я совсем не понимаю, какого, а он просмотрит всех, на крышу заглянет. Найдет — успокоится“.

Любимчиков среди голубей, по признанию Владимира, у него нет. Имен птицам не дает. Но всей душой прикипел к пернатым. Ходит к ним два раза в день, утром и вечером. Работы в голубятне хватает всегда: нужно убрать, накормить, погулять. „Погулять“ — в самом прямом смысле. Владимир открывает дверь, оттуда важно выходят птицы. Собираются вокруг таза с водой: погода сегодня с самого утра теплая, солнечная, значит, можно искупаться.

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