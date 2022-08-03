ФОТО | „Для меня голуби - не городские крысы, а символ мира“. Владелец голубятни в Ласнамяэ рассказывает о своем необычном хобби
У небольшой голубятни возле арены „Тондираба“ всегда можно встретить и взрослых, и детей. Здесь сквозь прозрачные решетки прохожие рассматривают пернатых разных пород и расцветок. Если пятьдесят лет назад голубятни были чуть ли не в каждом дворе, то сегодня их можно перечислить по пальцам, особенно — в Таллинне. Владимир Соловьев — один из немногих, для кого день начинается с гуления птиц. С ним же и заканчивается. Про любовь к голубям — в материале RusDelfi.
Разговор с Владимиром и Светланой происходит под воркование птиц. И немудрено: сейчас здесь, в голубятне, живет больше ста крылатых питомцев. „Я уже и точную цифру сказать не могу“, — машет рукой мужчина. „Сказать не может, а помнит каждого голубя, знает в лицо, если можно так сказать, — улыбается Светлана, супруга Владимира. — Сидим, а он вдруг говорит: „О, вот этого с черной грудкой нет“. И начинает искать. Я совсем не понимаю, какого, а он просмотрит всех, на крышу заглянет. Найдет — успокоится“.