01.08.2022, 19:32
Собственник затонувшего в Таллиннском заливе катера: это был шок, но самое главное - никто не пострадал(7)
ФОТО: | EKSPRESS MEEDIA
Как уже сообщалось, в субботу около 16:00 недалеко от острова Найссаар в Таллиннском заливе загорелся и затонул катер класса люкс „Hooligan“. Совладелец судна Теппо Лахтитен сообщил финской прессе, что, услышав о пожаре, больше всего беспокоился о находившихся на борту людях.
Центр морской охраны Департамента полиции и погранохраны (PPA) получил в субботу сообщение о терпящем бедствие маломерном судне в 15.39. Вскоре после этого судно загорелось. „На борту находились 10 человек, которым удалось эвакуироваться на спасательном плоту, никто из людей не пострадал“, - сообщили из PPA. В 18 часов катер затонул, после чего имело место загрязнение морских вод нефтепродуктами.