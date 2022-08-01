Собственник затонувшего в Таллиннском заливе катера: это был шок, но самое главное - никто не пострадал

Как уже сообщалось, в субботу около 16:00 недалеко от острова Найссаар в Таллиннском заливе загорелся и затонул катер класса люкс „Hooligan“. Совладелец судна Теппо Лахтитен сообщил финской прессе, что, услышав о пожаре, больше всего беспокоился о находившихся на борту людях.