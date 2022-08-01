Более 550 подростков из Украины подали заявления на поступление в Школу свободы

По словам вице-канцлера по вопросам общего образования и молодежной политики Министерства образования и науки Лийны Пыльд, приятно видеть, что украинские семьи открыли для себя новую школу, и что в школе уже зарегистрировано 558 учеников, а в гимназию в ближайшем времени будет зачислено еще больше. „Все украинские дети должны иметь возможность учиться в школе с эстонским языком обучения или в школе, где используется метод языкового погружения, поэтому мы открываем новую школу в Таллинне, где больше всего учеников из Украины“, - пояснила Пыльд, добавив, что Школа свободы может стать также общественным центром для украинцев, в который будут вовлечены и родители.

По словам директоры Школы свободы Ольги Селищевой, школа активно набирает учителей, специалистов по поддержке и другой персонал. „Я рада сообщить, что более сорока человек уже присоединились к команде Школы свободы, в том числе почти 30 учителей из Эстонии и Украины. Однако в некоторых предметных областях еще есть вакансии, поэтому я хотела бы пригласить всех, кто хочет внести свой вклад в образование украинских беженцев, пусть даже в небольшом объеме, связаться с нами“, - сказала Селищева.

По состоянию на 1 августа заявления о приеме в Школу свободы подали в общей сложности 558 подростков из Украины, из них 347 человек зачислены в основную школу и 211 - в гимназию. Места на уровне основной школы заполнены, и сейчас проходит процесс распределения учащихся по классам.

В течение августа будет продолжаться прием заявлений в гимназию, и будут проводиться собеседования с подростками, которые желают поступить на гимназическую ступень. Заявления можно подать в консультационном кабинете школы по адресу Тынисмяги 14, Таллинн. В августе консультационный пункт будет открыт в следующие дни:

2-3 августа с 12:00 до 16:00

9-10 августа с 12:00 до 16:00

16-17 августа с 12:00 до 16:00

23-24 августа с 12:00 до 16:00

30-31 августа с 12:00 до 16:00