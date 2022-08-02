В Эстонии начался сезон ловли раков: какие действуют правила?(2)
Сегодня, 1 августа, начался сезон ловли раков, который продлится до конца августа. Для ловли раков требуется рыболовная карта. Для того чтобы ловя раков была возможна и в будущем, надо избегать распространения чужеродных видов раков, а также их заболеваний.
„Численность речных раков в последние годы остается стабильной, но им угрожают чужеродные виды: полосатые, сигнальные и пока редко встречающиеся мраморные раки“, – сказал руководитель отдела охотничества и гидробиоса Департамента окружающей среды Аймар Ракко. „Чужеродные виды раков американского происхождения обнаружены в десятках водоемов Эстонии, и вытеснить них практически невозможно. Как правило, чужеродные виды раков распространяются в природе с помощью человека“.
Чужеродные виды раков составляют конкуренцию нашим местным ракам как за среду обитания, так и за пищу. Также чужеродные виды раков распространяют болезни, уничтожающие местные виды раков, в то время как сами чужеродные виды устойчивы к этим болезням.
Интродукция чужеродных видов раков в водоемы запрещена. Запрещается также переносить встречающиеся в Эстонии виды из одного водоема в другой. Это можно делать только с разрешения Департамента окружающей среды. „Определить вид раков в некоторых случаях бывает сложно, поэтому при самостоятельном переселении раков всегда есть риск, что вместо местного вида в другой водоем будет переселен опасный чужеродный вид“, — пояснил Ракко.
Если есть подозрение, что выловленная особь может принадлежать к чужеродному виду, лучше всего отпустить рака обратно тот же водоём или сварить его на месте ловли. Живого представителя чужеродного вида раков нельзя уносить от водоёма. По возможности, при подозрении на чужеродный вид, следует сделать несколько фотографий особи и отправить их в Департамент окружающей среды по адресу info@keskkonnaamet.ee вместе с информацией о времени и месте ловли. Таким образом, ловец раков поможет предотвратить распространение чужеродных видов.
Во избежание распространения опасных и для раков болезней, используемые для ловли раков снасти необходимо дезинфицировать. Проще всего оставить снасти на солнце на сутки. Так ультрафиолетовое излучение уничтожит болезнетворные микроорганизмы.
В Эстонии ловя раков разрешена лишь в августе – в короткий промежуток времени после вылупления молодых раков летом и до начала нового цикла размножения осенью. Для ловли раков необходима рыболовная карта, ходатайствовать о которой можно на сайте [kalaluba.ee]kalaluba.ee с 1 июля. Рыболовная карта дает право ловить раков пятью снастями в течение 24 часов в водоеме, указанном в рыболовной карте.
Для сохранения популяции раков установлено ограничение на вылов. Каждый владелец рыболовной карты может выловить до 75 раков в сутки. Длина выловленного рака должна быть не менее 11 см от кончика головы до конца хвостовой пластины. Волоски при измерении рака не учитываются.
Памятка для желающих заниматься ловлей раков:
Ловля раков разрешена только в августе. Для ловли необходима рыболовная карта, которую можно купить на сайте kalaluba.ee.
Рыболовная карта на 24 часа стоит 15 евро. На основании этой карты разрешено установить до пяти снастей для ловли раков.
Минимальный размер раков составляет 11 см от кончика головы до конца хвостовой пластины без учета волосков.
В сутки одному человеку разрешено вылавливать до 75 раков
Для дезинфекции орудий лова, оставьте их на солнце на несколько часов.
Если у вас возникнет подозрение, что вы поймали какой-либо из чужеродных видов раков, то сфотографируйте экземпляр и отпустите его обратно в тот же самый водоём. Фотографию и информацию о месте и времени ловли отправьте Департаменту окружающей среды по адресу info@keskkonnaamet.ee.
Узнайте больше о ловле раков и запрещённых для ловли местах на домашней странице Департамента окружающей среды.