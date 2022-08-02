В Эстонии начался сезон ловли раков: какие действуют правила?

„Численность речных раков в последние годы остается стабильной, но им угрожают чужеродные виды: полосатые, сигнальные и пока редко встречающиеся мраморные раки“, – сказал руководитель отдела охотничества и гидробиоса Департамента окружающей среды Аймар Ракко. „Чужеродные виды раков американского происхождения обнаружены в десятках водоемов Эстонии, и вытеснить них практически невозможно. Как правило, чужеродные виды раков распространяются в природе с помощью человека“.

Чужеродные виды раков составляют конкуренцию нашим местным ракам как за среду обитания, так и за пищу. Также чужеродные виды раков распространяют болезни, уничтожающие местные виды раков, в то время как сами чужеродные виды устойчивы к этим болезням.

Интродукция чужеродных видов раков в водоемы запрещена. Запрещается также переносить встречающиеся в Эстонии виды из одного водоема в другой. Это можно делать только с разрешения Департамента окружающей среды. „Определить вид раков в некоторых случаях бывает сложно, поэтому при самостоятельном переселении раков всегда есть риск, что вместо местного вида в другой водоем будет переселен опасный чужеродный вид“, — пояснил Ракко.

Если есть подозрение, что выловленная особь может принадлежать к чужеродному виду, лучше всего отпустить рака обратно тот же водоём или сварить его на месте ловли. Живого представителя чужеродного вида раков нельзя уносить от водоёма. По возможности, при подозрении на чужеродный вид, следует сделать несколько фотографий особи и отправить их в Департамент окружающей среды по адресу info@keskkonnaamet.ee вместе с информацией о времени и месте ловли. Таким образом, ловец раков поможет предотвратить распространение чужеродных видов.

Во избежание распространения опасных и для раков болезней, используемые для ловли раков снасти необходимо дезинфицировать. Проще всего оставить снасти на солнце на сутки. Так ультрафиолетовое излучение уничтожит болезнетворные микроорганизмы.