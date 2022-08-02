В Таллинне уже можно ходатайствовать о субсидии на покупку велосипеда для школьника. Но есть ряд условий

Цель субсидии „В школу на велосипеде“ состоит в том, чтобы как можно больше детей получали права на управление велосипедом, что позволит повысить осведомленность о безопасном передвижении и сформировать соответствующие привычки. Мера поддержки также поспособствует тому, чтобы школьники активнее использовали велосипед в качестве повседневного средства передвижения. Еще одна цель субсидии – популяризация здорового образа жизни и безопасного передвижения.

„Развитие велосипедного движения полезно во всех смыслах: это снизило бы дорожные пробки в городе, улучшило бы качество воздуха и помогло бы привить горожанам привычку к здоровому движению. В этой связи важно мотивировать родителей, чтобы они поощряли своих детей получать права на управление велосипедом. Эта мера поддержки – шаг на пути к тому, чтобы через несколько лет четверть поездок между школой и домом совершалась на велосипеде“, - сказал вице-мэр Таллинна Йоозеп Вимм.

Единоразовая субсидия в размере до 100 евро предназначена для покупки велосипеда ребенку в возрасте 10-15 лет, который в течение текущего года получил права на управление велосипедом, согласно регистру народонаселения проживает в Таллинне, а велосипед куплен в тот же год, когда представлено ходатайство о субсидии. С условиями выплаты субсидии можно ознакомиться на сайте https://www.tallinn.ee/ru/rattatoetus .

Ходатайство о выплате субсидии можно подать в среде самообслуживания https://taotlen.tallinn.ee/ , на месте в Департаменте образования или по электронной почте haridusamet@tallinnlv.ee . Поданное по электронной почте заявление должно быть подписано дигитально. Общий объем меры поддержки „В школу на велосипеде“ в 2022 году составляет 100 000 евро.

Для повышения безопасности вокруг школ в нынешнем бюджете Таллинна предусмотрено 1,5 миллиона евро, город также занимается строительством велосипедных парковок.