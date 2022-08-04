ПОДКАСТ | Это не призыв беречь природу, речь идет о вашей жизни! Алексей Туровский рассказал о том, как вернуться живым из морского отпуска

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x Voprosi Можно ли спасти человека от напавшей на него акулы? И что ни в коем случае нельзя делать при встрече с морским ежом? Подкаст о том, как вернуться живим из отпуска 1x 0.25

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Кораллы

Сложно найти место, в котором так много различных опасных животных, как в здоровом коралловом рифе. Первое железное правило - никого не брать в руки. Это не просто призыв беречь природу, речь идет о вашей жизни!

Второе правило - нужно носить обувь, если вы находитесь в живом коралловом рифе. Все кораллы - хищники, все они стрекаются. Большинство - не очень сильно. Но я вас уверяю, что вы не отличите опасный коралл от коралла, скромно себя ведущего. Например, возьмем огненного коралла - вам даже не обязательно его касаться. Если вы приблизитесь на расстояние 2 сантиметров, он острекает вас так, что вы потом несколько месяцев его не забудете. Именно поэтому важно носить тапочки - чтобы ни на кого не наступить.

Улитки

Оформляя вам поездку на коралловые рифы, уважающий себя туроператор должен показать (ну или переслать на телефон) фотографии улиток, которые совершенно смертоносные. Это - улитки-конусы. Представьте, их более 700 видов и у каждого - свой собственный смертоносный яд. Они - хищники, но при этом они - улитки. Единственное быстрое движение, на которое они способны, - это укол стилетом.

Акулы

Можно ли спасти человека, на которого напала акула? Нужно ли бросаться на выручку тут же, как вы это заметили? Конечно, да. Более того, вам нужно позвать с собой других людей. Чем больше вас будет, тем быстрее акула скроется. Большая часть случаев нападения акулы на человека - это исследовательское поведение.

Большая белая акула может прикончить и практически полностью съесть стокиллограмового морского льва минут за 5-6, если она торопится и очень голодная. Когда же описывают случаи нападения этой же акулы на человека, часто говорят что-то вроде „на протяжении двух часов он боролся с акулой“. А теперь сравните способности к плаванию у человека и морского льва, даже пусть человек будет олимпийским чемпионом. Для морского льва то, как плавает человек, - смехотворно. А для акулы - очень интересно.

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