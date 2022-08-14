Руководитель фирмы по производству саун: состояние экономики настолько неопределенно, что прогнозировать что-либо невозможно

„В целом, мы смотрим на второе полугодие и 2023 год со значительно меньшим оптимизмом по сравнению с тем, что было три-шесть месяцев назад. Мы замечаем, как сами, так и в результате общения с нашими европейскими партнерами, что экономика остывает, покупательная способность людей снижается, а неопределенность растет. Хотя у Saunum есть клиенты, дела которых по-прежнему идут очень хорошо, есть и те, кто уже пострадал от энергетического кризиса и предстоящего экономического спада“, — сказал член правления Saunum Group Хенри Линдал.