Экономика
14.08.2022, 16:30

Руководитель фирмы по производству саун: состояние экономики настолько неопределенно, что прогнозировать что-либо невозможно

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Исполнительный директор Saunum Хенри Линдал
Исполнительный директор Saunum Хенри Линдал
ФОТО: Rauno Volmar | Ekspress Meedia

Биржевая фирма Saunum Group, зарегистрированная на First North, объявила, что прекращает корректировку и публикацию прогнозов на 2022 и 2023 годы, - пишет Ärileht.

„В целом, мы смотрим на второе полугодие и 2023 год со значительно меньшим оптимизмом по сравнению с тем, что было три-шесть месяцев назад. Мы замечаем, как сами, так и в результате общения с нашими европейскими партнерами, что экономика остывает, покупательная способность людей снижается, а неопределенность растет. Хотя у Saunum есть клиенты, дела которых по-прежнему идут очень хорошо, есть и те, кто уже пострадал от энергетического кризиса и предстоящего экономического спада“, — сказал член правления Saunum Group Хенри Линдал.

„Неопределенность и расплывчатость — это ключевые слова, которые на заседании правления Saunum побудили членов правления принять совместное решение о том, что теперь мы отзовем прогнозы, объявленные акционерам в первом квартале. При этом новых прогнозов по обороту и прибыли не планируется, потому что все очень быстро меняется“.

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