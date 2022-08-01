Лаури Ляэнеметс: судьбу нарвского танка решает не мэр

Ваша коллега по партии Катри Райк в последнее время много думает, что ей делать с нарвским танком?

Большинство в эстонском обществе считает, что не должно быть символов в честь страны-агрессора.

Так вы советуете Райк танк демонтировать?

Это может решить город Нарва. Такие решения принимает не мэр, а горсобрание. Я думаю, что мнение Нарвского горсобрания отличается от мнения большинства общества.

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Люди с серым паспортом могут голосовать на местных выборах, но не на выборах в Рийгикогу. Теперь вопрос в том, должны ли они вообще иметь право голосовать на местных выборах. Какой был бы ваш ответ?

Я бы не стал касаться этого вопроса.

Как объяснить тот факт, что в коалиционном соглашении даже во время войны образование на эстонском языке идет пунктом выше, чем вопросы государственной безопасности?

Эстонский язык и культура должны быть в безопасности. Мы поддержали переход на эстоноязычное образование, но я скептически отношусь к установленным срокам. Я не думаю, что мы сможем найти и обучить тысячи учителей за полтора года. Что ж посмотрим, каков план министра образования на этот счет.