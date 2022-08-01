В свете инфляции: четверть работников просят или планируют просить о повышении зарплаты

В общей сложности 58 процентов участников опроса не потребовали повышения заработной платы для компенсации инфляции и удорожания жизни. 38 процентов отметили, что просто не сделали этого, 15 процентов заявили, что не сделали этого, потому что знают, что это невозможно, и пять процентов — потому что просто не осмеливаются предъявить такое требование. Шесть процентов всех респондентов отметили, что являются самозанятыми.

При нынешнем удорожании жизни позитивно и то, что 15 процентов работников уже набрались смелости и попросили надбавку к заработной плате и почти столько же (12 процентов) намереваются это сделать. Даже если ответ на просьбу о повышении заработной платы будет отрицательным, это даст работодателю сигнал задуматься на данную тему, поскольку сейчас на рынке царит кризис рабочей силы и хороший работник высоко ценится.

Опрос, проведенный по заказу банка Citadele, вновь выявил печальную тенденцию: более смело требуют повышения оплаты труда мужчины. Если среди мужчин о повышении заработной платы попросили 18 процентов, то среди женщин этот процент составил 12. Просить о повышении зарплаты еще только собирается 15 процентов мужчин и всего 10 процентов женщин. Из тех, кто не просил о повышении заработной платы, потому что не осмеливается, лишь один процент составили мужчины и девять процентов — женщины.

Опрос на тему повышения заработной платы проводился также в Латвии и Литве, и хотя результаты в целом были довольно схожими, жителей Латвии явно отличает более высокая уверенность в своем запросе о повышении заработной платы.

В Латвии всего 19 процентов респондентов просили повысить зарплату или намерены это сделать (Эстония — 27%, Литва — 27%). По разным причинам 70% опрошенных не обращались с просьбой о повышении заработной платы (Эстония — 58%, Литва — 60%).